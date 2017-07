Berliner Berlin Sonntag, 30.07.2017 | 22:13 Uhr

Gibt doch eigentlich eine simple Lösung dafür. Das Auto in Teile zerlegen. Die Teile dann nach oben in nen Schrottcontainer und ab damit zur Schrottpresse. Garnicht lange fackeln.Wer nicht hören will, muss fühlen. Für den Fahrer ne saftige Geldstrafe(ersatzweise Knast) und Entzug des Führerscheins auf Lebenszeit. So würde man langsam die YStraßen auch etwas leerer bekommen.