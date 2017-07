Vier Menschen sterben bei Unfällen in Brandenburg

Am Freitag starb eine 19-jährige Frau bei einem Motorradunfall nahe Prötzel (Märkisch-Oderland). In der Nacht zum Samstag kam in Velten (Oberhavel) ein 30-jähriger Motorradfahrer ums Leben, als er die Kontrolle über seine Maschine verlor und von der Fahrbahn abkam.

Verkehrsunfälle haben in Brandenburg am Wochenende vier Menschen das Leben gekostet.

Am Sonntagmorgen verletzte sich eine 24-Jährige in der Nähe von Päwesin (Potsdam-Mittelmark) bei einem Autounfall tödlich. Die aus Hessen stammende Frau wollte laut Polizei trotz unübersichtlicher Lage einen Kleintransporter mit Anhänger überholen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, stieß gegen einen Baum. Der Pkw prallte ab, überschlug sich und blieb schließlich mit dem Dach auf der Fahrbahnmitte liegen. Feuerwehrleute befreiten die Fahrerin aus ihrem Auto, doch sie starb noch an der Unfallstelle. Ihre 27-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt

Ebenfalls am Sonntag stürzte ein 79-jähriger Radfahrer in Fürstenberg (Oberhavel), er starb in der Nacht zum Montag im Krankenhaus.

Insgesamt zählte die Leitstelle der Polizei Brandenburg von Freitag bis Sonntag 507 Unfälle. Es gab 140 Verletzte.