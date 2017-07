Einjährige Waffen-Amnestie für Berlin in Kraft

In Berlin ist im Juli eine Änderung des Waffengesetzes in Kraft getreten. Sie ermöglicht es Personen, die illegal Waffen besitzen, diese ohne Strafverfolgung bei der Polizei abzugeben. Die sogenannte befristete Strafverzichtsregelung (Amnestie) gilt für ein Jahr, wie die Berliner Polizei am Mittwoch mitteilte.

Das Gesetz gilt sowohl für scharfe Schusswaffen und Munition als auch für verbotene Gegenstände wie Totschläger oder Schlagringe. Auch Waffen, deren Erwerb und Besitz erst Personen über 18 Jahren erlaubt ist - wie etwa Gas- oder Schreckschusspistolen - fallen darunter.

Wer derartige Waffen besitzt und bis zum 1. Juli 2018 bei einem Polizeiabschnitt oder bei der Waffenbehörde (Platz der Luftbrücke) abgibt, wird nicht bestraft. Im Unterschied zur letzten Amnestie im Jahr 2009 können Waffen oder Munition dieses Mal nicht bei Waffenhändlern abgegeben werden.

In Brandenburg ist eine entsprechende Regelung ebenfalls im Juli in Kraft getreten.