Staatsbesuch in Berlin - William und Kate nehmen Tuchfühlung mit den Berlinern auf

19.07.17 | 14:09 Uhr

Prinz William und Herzogin Kate beehren Berlin. Vor ihnen liegt ein durchgetakteter Tag: Beim Mittagessen sprachen sie mit der Kanzlerin auch über den Brexit. Nachmittags besuchen sie ein Straßenkinder-Projekt in Marzahn.



Nach absolviertem Mittagessen im Kanzleramt sind Prinz William und Herzogin gemeinsam mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) durch das Brandenburger Tor geschritten. Dort konnten tausende Schaulustige einen Blick auf das Paar erhaschen, der Pariser Platz war gut gefüllt. Viele hatten britische Fähnchen dabei. William und Kate nahmen an der Absperrung direkten Kontakt mit ihren Fans auf, schüttelten Hände und wechselten auch einige Worte mit den Bürgern. Der Auftritt dauerte rund zehn Minuten. Anschließend besuchten die Royals das Holocaust-Mahnmal. Am Ort der Einnerung ließen sie sich vom Leiter des Museums die Dauerausstellung erläutern, anschließend liefen sie zu zweit durch das Stelenfeld, um das Mahnmal auf sich wirken zu lassen.

Um 15.20 Uhr werden William und Kate dann beim Kinder- und Jugendhaus Bolle in Marzahn-Hellersdorf erwartet. Es ist das erste Mal, dass der zweite britische Thronfolger nach Prinz Charles mit seiner Frau und den beiden Kindern nach Deutschland kommt. Vor William und Kate liegt ein voll durchgeplanter Tag, sie sind nicht nur nach Berlin gekommen, um gut auszusehen und in die Menge der Schaulustigen, Fotografen und Kamerateams zu winken.

Mittagessen mit Merkel

Nach ihrer Ankunft am Flughafen Tegel hatten Kate und William Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Kanzleramt getroffen. Beim gemeinsamen Mittagessen - Kabeljau und Gemüse - soll es auch um Politisches wie den geplanten EU-Austritt Großbritanniens gegangen sein. Über den genauen Inhalt der Gespräche wurde Stillschweigen vereinbart. Direkte politische Einflussnahme ist Mitgliedern der königlichen Familie untersagt. William und Kate sind jedoch auf ausdrücklichen Wunsch des britischen Außenministeriums in Berlin. Ihr Besuch wird als Signal gewertet, um in Zeiten harter Brexit-Verhandlungen die Atmosphäre zwischen Großbritannien und Deutschland zu verbessern. Ihre Kinder George (3) und Charlotte (2) hatten William und Kate (beide 35) im Kanzleramt nicht dabei. Auch die englische Öffentlichkeit nimmt großen Anteil an dem Besuch. Wie Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert im rbb sagte, sind 60 britische Reporter mit nach Berlin gereist - doppelt so viele wie beim letzten Besuch der Queen in Berlin.

Bildergalerie

"Da sind se, die Roijels..."

Prinz William, seine Frau Kate und die beiden Kinder George (3) und Charlotte (2) sind am Mittwoch zu ihrem dreitägigen Deutschlandbesuch in Berlin eingetroffen.

Um Punkt 11.48 Uhr landete die Familie in Berlin-Tegel.

Trotzphase? Der dreijährige George zeigte sich kurz nach der Ankunft nicht wirklich begeistert von der Reise.



Charlotte entzückte hingegen mit Blümchen und Blümchenkleid.

Erste Station in Berlin war für William und Kate ein Empfang bei der Bundeskanzlerin im Kanzleramt.

Angela Merkel führte William und Kate auf einen Balkon des Kanzleramtes, von dem man das Berliner Regierungsviertel überblickt.

Danach ging es zum Brandenburger Tor. Hier versammelten sich zahlreiche Fans, um einen Blick auf das Paar zu erhaschen.



Gemeinsam mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller und Begleitung flanierten William und Kate durch das Brandenburger Tor.

Kate schüttelte auch den Fans am Rande die Hände.



In Berlin stehen dann noch weitere Stationen auf dem Programm - unter anderem der Besuch im Kinder- und Jugendhaus Bolle in Marzahn.



Vor Deutschland besuchten William und Kate bereits Polen.

Hier waren sie am Montag angekommen.



George und Charlotte bei der Landung in Warschau.



Auch in Polen gab es mehrere offizielle Termine für William und Kate. Unter anderem trafen sie den polnischen Ex-Präsidenten und Friedensnobelpreisträger Lech Walesa in Danzig.



William besuchte auch gemeinsam mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda (l) ein Museum des Warschauer Aufstandes. | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen





























Neue Generation des Königshauses

Der britische Botschafter in Berlin, Sebastian Wood, betonte im rbb, dass der Anlass des Besuchs über die Tagespolitik hinausgehe. "William und Kate sind die neue Generation unseres königlichen Hauses, sie werden ein sehr langfristiges Verhältnis zu Deutschland haben", sagte Wood. Der Besuch biete zu die Möglichkeit, die Tiefe und Viefältigkeit der deutsch-britischen Beziehungen zu feiern. Berliner, die sich nicht für die Royals interessieren, sollen durch den Staatsbesuch nur wenige Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. Man werde versuchen, Straßen nur temporär zu sperren, sagte ein Polizeisprecher.

Spannung in Marzahn

Beim Besuch des Kinder- und Jugendhauses Bolle in Marzahn-Hellersdorf ist am Nachmittag das empathische Einfühlungsvermögen des Prinzen und der Herzogin gefragt. "Die Kids wissen seit drei Wochen, dass die beiden kommen. Sie haben natürlich Bilder gemalt, Figuren mit Kronen obendrauf", sagte der Leiter von Straßenkinder e.V., Ecki Baumann, der rbb-Welle RadioBERLIN 88,8.

Baumann erwartet einen Austauch darüber, welche Ansätze in dem Sozialprojekt bestehen, um den Straßenkindern zu helfen. Denn William und Kate sind nicht zufällig dort: Gemeinsam mit Prinz Harry starteten sie in diesem Jahr die Kampagne "heads together", sammelten mit Charity-Aktionen Geld für Straßenkinder oder Kriegsveteranen, die unter Depressionen leiden - zumindest für Prinz William auch ein persönlich wichtiges Thema.



Rückblick Video | Royaler Besuch im November 1995 - Prinz Charles besucht eine Familie in Berlin-Hellersdorf Prinz William und Herzogin Kate besuchen während ihres Aufenthalts in Berlin auch ein Straßenkinder-Projekt in Marzahn. Vor über 20 Jahren war Williams Vater, Prinz Charles, zu Gast bei einer Familie in Hellersorf. Zur Feier des Tages gab es Sekt für den Thronfolger.

Prinz Harry litt unter Panikattacken

Denn William's Bruder Harry erzählte im April der britischen Zeitung "Telegraph" in einem ungewöhnlich offenen Interview, dass er nach dem Unfalltod seiner Mutter Lady Di seine Gefühle komplett verdrängt hatte. Die aufgestauten Aggressionen und die unterdrückte Trauer hätten dazu geführt, dass er von 2012 bis 2014 heftige Panik-Attacken erlebt habe. Mehrmals habe er kurz vor dem Zusammenbruch gestanden. Durch Gespräche mit William und mit Therapeuten habe er seine Probleme nach und nach in den Griff bekommen. In der britischen Öffentlichkeit kam der offene Umgang der jungen Royals mit dem Thema Depression sehr gut an. Bei ihrem Besuch in Marzahn lernen Kate und William auch Teresa Enke kennen, die Witwe des Torhüters Robert Enke, der sich 2009 aufgrund seiner Depressionen das Leben nahm. Teresa Enke rief nach dem Suizid ihres Mannes eine Stiftung ins Leben. "Für meine Stiftung und mich ist dieser Tag eine tolle Würdigung unserer Arbeit der vergangenen siebeneinhalb Jahre", teilte Enke vorab mit.



Gartenparty am Abend

Am Mittwochabend empfängt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Nummer zwei der britischen Thronfolge und seine Frau nur kurz im Schloss Bellevue. Abgerundet wird der Abend bei der "Queen's Birthday Garten Party" in der Residenz des britischen Botschafters. Dazu werden etwa 600 Gäste erwartet, Prinz William soll dort eine fünfminütige Rede halten.

Am Donnerstagabend entspannen sich die Royals nach einem Abstecher nach Heidelberg schließlich bei Clubmusik in Clärchens Ballhaus. Die britische DJ Goldierocks, alias Sam Hall, wird für das Paar auflegen, man trifft sich mit Gästen aus der kreativen Szene. Am Freitag steht Hamburg, die letzte Etappe des Deutschlandbesuchs, an. mit Informationen von Anna Corves

