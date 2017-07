Royales Paar am Abend in Clärchens Ballhaus - William und Kate kommen zum Feiern zurück nach Berlin

20.07.17 | 14:52 Uhr

Tagsüber Heidelberg, und am Abend dann wieder zurück in die Bundeshauptstadt: Die britischen Royals William und Kate statten am Tag zwei ihrer Deutschlandtour der Berliner Institution Clärchens Ballhaus einen Besuch ab. Auflegen wird dort eine DJ-Größe.

Wenn Prinz William und Herzogin Kate am Donnerstag Heidelberg einen Besuch abgestattet haben, kehren sie nochmals nach Berlin zurück - um in Clärchens Ballhaus zu feiern. William und Kate - beide 35 Jahre alt - sind in dem alten Ballhaus im Bezirk Mitte Ehrengäste beim Empfang der Berliner Kreativwirtschaft. Auf der Gästeliste steht unter anderem das Schauspielerpaar Alexandra Maria Lara und Sam Riley, "Game of Thrones"-Star Thomas Wlaschiha und die Hutmacherin Fiona Bennett, wie die britische Botschaft auf Anfrage von rbb|24 mitteilte.

Infos im Netz britishcouncil.de - The Selector party with Goldierocks at Clärchens Ballhaus Informationen zur Party mit William und Kate am Donnerstagabend in Clärchens Ballhaus.

Bei dem Empfang am Abend legt DJ Goldierocks für die beiden auf. Die DJane alias Sam Hall ist eine bekannte Größe in der britischen Popszene und hat eine eigene Radiosendung. Die Party in Clärchens Ballhaus ist nicht öffentlich. Wer jedoch zumindest am selben Abend wie das royale Paar dort sein möchte, für den bietet sich laut Webseite ab 21 Uhr eine Chance - bei "ChaCha, Walzer & Co.". Ob man so allerdings einen Blick auf die beiden erhaschen kann, ist fraglich. Die Veranstaltung mit William und Kate soll bereits um 20 Uhr beginnen - im Spiegelsaal, in einem anderen Teil des Ballhauses.

Tagsüber in Heidelberg - ohne Kinder

Mit dem Abend in Mitte beenden William und Kate den zweiten Tag ihrer dreitägigen Deutschlandtour. Mitgebracht in die Bundesrepublik haben sie auch ihre Kinder, den dreijährigen George und die zweijährige Charlotte. Es ist der erste Besuch des zweiten Thronfolgers der britischen Monarchie zusammen mit Frau und Kindern in Deutschland.

Rückblick William und Kate in Berlin - Royale Gartenparty mit Mückenplage Prinz William und Herzogin Kate haben den ersten Tag ihres Berlin-Besuchs hinter sich gebracht - und großes Interesse für soziale Projekte bewiesen. Mit einer Gartenparty klang ein fast perfekter Tag aus. Wären da nur nicht die Mücken ...



Zu seinem Besuch in Heidelberg am Donnerstag tagsüber war das Paar allerdings ohne Kinder gereist. Am dortigen Deutschen Krebsforschungszentrum waren die beiden von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) empfangen worden. Anschließend wollten William und Kate durch die Altstadt schlendern und an einer Ruderregatta auf dem Neckar teilnehmen. Am Nachmittag fliegen sie nach Berlin zurück. Für Freitag steht dann eine Fahrt nach Hamburg auf dem Programm.

Gartenparty beim Botschafter

Am Mittwoch gegen Mittag waren der Herzog und die Herzogin von Cambridge zusammen mit ihren Kindern am Flughafen Tegel gelandet. Zunächst standen Treffen mit der Bundeskanzlerin, dem Bundespräsidenten und dem Regierenden Bürgermeister von Berlin auf dem Programm. Außerdem besuchte das Paar ein soziales Projekt. Auch der erste Deutschland-Tag der Royals endete bereits mit einer Feier: der britische Botschafter hatte in seine Residenz zu einer Gartenparty geladen.

Sendung: Abendschau, 20.07.2017, 19:30 Uhr