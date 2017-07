Britisches Königshaus - Staatsbesuch von William und Kate: Die Royals kommen!

18.07.17 | 10:57 Uhr

Die gefeierten Nachwuchsstars am britischen Königshimmel besuchen am Mittwoch und Donnerstag die Hauptstadt. Selbst am promifreien östlichen Stadtrand von Berlin stellt man sich auf einen ungewöhnlichen Publikumsansturm ein. Von Ula Brunner

Wären die Royals einige Tage früher gekommen, hätten wir ihnen sogar mit englischem Wetter aufgewartet: Regen, Regen und wieder Regen. Doch wenn Prinz William (35), Herzogin Kate (35) und ihre beiden Sprösslinge am Mittwoch aus Warschau am Flughafen-Tegel eintreffen, ist der Sommer strahlend nach Berlin zurückgekehrt.



Das passt zur eigentlichen Mission der Visite, sollen die königlichen Majestäten als "Brexit-Botschafter" doch gut Wetter machen für die komplizierten Verhandlungen zum EU-Ausstieg Großbritanniens. Als "Charmeoffensive im Hinblick auf den Brexit" bezeichnete ARD-Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert den Staatsbesuch gar im Bayerischen Rundfunk. Gerade die junge Generation in Großbritannien müsse den Deutschen und anderen europäischen Partnern klarmachen, dass die "freundschaftlichen Bande" auch jenseits der EU-Zugehörigkeit weiterbestünden. Ob das den jungen Nachwuchsstars am britischen Königshimmel mit freundlichem Winken, royalem Lächeln und einer ausgedehnten Stippvisite gelingen wird?

Kate ist die schönste Adlige

Zumindest im Vorfeld haben sich einige Hauptstädter ihre sprichwörtliche Berliner Kaltschnäuzigkeit bewahrt: "Die sind jetzt aus dem britischen Königshaus, aber interessieren tun sie mich nicht", sagt ein Kioskbesitzer dem rbb. "Mir ist das völlig egal", meint ein anderer.



Doch die Zurückhaltung wird sicher schwinden, sobald die Royals da sind. Schließlich erfreuen sich die Windsors in Deutschland großer Beliebtheit. Als Queen Elizabeth vor etwas mehr als einem Jahr die Hauptstadt besuchte, drängten sich die Menschenmassen überall, wo sie zu sehen war. Nicht umsonst führt laut Statistikportal "Statista" Herzogin Kate die Spitze der "attraktivsten Adligen für die Deutschen im Jahr 2016"an – mit großem Vorsprung vor Maxima der Niederlande (2. Platz) und Victoria von Schweden (Platz 3.).

Viele Geheimnisse um den Besuch

Vor allem den kleinen Royals, Prinz George (fast 4) und seiner Schwester Charlotte (2), dürften die Herzen zufliegen. Bereits bei seinem ersten Auslandstrip 2014 nach Australien bezeichneten die dortigen Medien den Junior als "Republikaner-Schreck", weil nicht zuletzt wegen ihm die Monarchiemüdigkeit der Australier auf ein historisches Tief sank.



Natürlich wird der niedliche Nachwuchs auch in Berlin angemessene Präsenz zeigen: "Es wird erwartet, dass die Kinder mindestens bei ein paar Gelegenheiten" zu sehen sind, hieß es aus dem Palast. Doch wann und wo das sein wird, wollte man noch nicht verraten. Auch in welchem Hotel die Familie unterkommen wird – viele munkeln, es sei das Adlon – bleibt aus Sicherheitsgründen bis auf weiteres geheim.

Muss Kate auf einem Bootssteg stehen?

Fest steht allerdings jetzt schon, dass Kate und William ein straffer Neun-Stunden-Tag in Berlin erwartet, dessen Details kurzfristig geändert werden können. Minute für Minute des Besuchs ist getaktet, nichts wird dem Zufall überlassen, alles läuft streng nach Protokoll. "Eine Delegation wird vorausreisen, um zu überprüfen, wie das Programm ablaufen wird. Muss Kate auf einem Bootssteg stehen? Wo und mit wem wird gegessen? So können dann Schuhe und Garderobe besser abgestimmt werden", verriet Adelsexpertin Mareile Höppner der "Bild".

Besuch nach der Stoppuhr

Das Ergebnis der minutiösen Planung ist eine Hauptstadtvisite im Schnelldurchlauf: nach der Ankunft im Flughafen Tegel am Mittag ein Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel, danach das Brandenburger Tor (15 Minuten) und das Holocaustmahnmal (40 Minuten), schließlich das Kinder- und Jugendhaus Bolle in Marzahn (45 Minuten).

Am Mittwochabend empfängt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Nummer zwei der britischen Thronfolge und seine Frau im Schloss Bellevue (30 Minuten), abgerundet wird der Abend bei der "Queen's Birthday Garten Party" in der Residenz des britischen Botschafters (120 Minuten). Am Donnerstagabend entspannen sich die Royals nach einem Abstecher nach Heidelberg schließlich bei Clubmusik in Clärchens Ballhaus. Die britische DJ Goldierocks, alias Sam Hall, wird für das Paar auflegen, man trifft sich mit Gästen aus der kreativen Szene. Am Freitag steht Hamburg, die letzte Etappe des Deutschlandbesuchs, an.

"In Marzahn, stellen Sie sich das mal vor!"

Wer das royale Paar wenigstens für ein paar Augenblicke live erleben möchte, hat dazu am Brandenburger Tor Gelegenheit. Das gab die britische Botschaft bekannt. Aber auch jenseits der zentralen Touristenmeile, im Außenbezirk Marzahn-Hellersdorf, stellt man sich auf ungewöhnlichen Publikumsansturm ein: Rund um das Haus Bolle, das Kate und William am Mittwochnachmittag aufsuchen, werden sich wohl die Fans der Royals drängen. Dort betreut der Verein Straßenkinder e.V. seit Jahren verwahrloste Kinder und Jugendliche. "Es ist eine riesige Ehre für uns, die beiden hierzuhaben", erklärt der Vorsitzende Eckhard Baumann gegenüber den Medien. "In Marzahn, stellen Sie sich das mal vor!" Ganz so bescheiden muss er freilich nicht sein: Die Royals im östlichen Berliner Stadtrand, das hat durchaus Tradition. Bereits 1995 stattete Williams Vater, der architekturbegeisterte Prinz Charles, der Familie Kunz in ihrer Marzahner Wohnung am Cecilienplatz einen Besuch ab. Dort nippte er am Rotkäppchensekt, bewunderte die Wellensittiche "Putzi" und "Bubi" und verschaffte sich einen Eindruck, wie es sich im sozialistischen Plattenbau lebt.

Eine Chance für soziale Projekte

Für Kate und William hingegen geht es nicht um Wohnungsbau, sondern um Engagement für die Gesellschaft. Bei all ihren Auslandsreisen besuchen sie ein vorbildliches soziales Projekt und bieten damit den Initiativen eine wichtige Chance. "Ich glaube der letzte offizielle Staatsbesuch in Marzahn war Erich Honecker", sagt Baumann. Natürlich erhofft er sich von dem öffentlichkeitswirksamen Besuch mehr Aufmerksamkeit - und damit endlich auch mehr Unterstützung durch die Politik. Dass sich der köngliche Abstecher nach Marzahn am Ende in höhere Fördergelder für Straßenkinder e.V. ummünzen lässt, wäre der Initiative zu wünschen. Die langwierigen Brexit-Turbulenzen werden Kate und William wohl kaum weglächeln können.



