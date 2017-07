Die Naumanns wohnen seit 17 Jahren im Hochparterre eines Pankower Mehrfamilienhauses. Dass Wohnungen wie ihre ein relativ leichtes Ziel sind, das wussten die Naumanns. Sie hatten aber nicht damit gerechnet, dass jemand versuchen könnte, einzubrechen, während sie zu Hause sind, am helllichten Tag. Vielleicht habe der Einbrecher vom Garten aus beobachtet, dass sich im Wohnzimmer länger nichts bewegt hatte, vermutet die Polizei - Elke Naumann putzte gerade das Bad. Seither fragt sie sich, was gewesen wäre, wenn ihr Sohn den Täter nicht überrascht hätte.

Als Leo an diesem Abend mit seinem Vater vom Training nach Hause kommt, gilt seine erste Frage dem Kater der Familie. "Wo ist Findus?", fragt der Zehnjährige seine Mutter, wie so oft. "Auf dem Balkon", antwortet sie, wie so oft. Wenige Sekunden später hören Elke und Alexander Naumann ihren Sohn schreien: "Hau ab! Geh weg! Verschwinde!" Viel zu laut, als dass ein fremdes Tier gemeint sein könnte. Die Naumanns stürzen ins Wohnzimmer und sehen gerade noch, wie ein Mann von ihrem Balkon springt - Leo hatte einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt.

Leo schilderte den Beamten an diesem Sommerabend ausführlich seine Begegnung mit dem Einbrecher und beobachtete gespannt das Team der Spurensicherung. Erst als die Naumanns später wieder alleine waren, wird deutlich, was die Familie da eigentlich gerade erlebt hat. "An Abendessen war natürlich nicht zu denken", erzählt Alexander Naumann. "Und an schlafen auch nicht." Leo wollte am nächsten Morgen nicht alleine zur Schule, aus Sorge, der Einbrecher könnte ihm auflauern.

In Berlin gibt es 11.000 angezeigte Einbruchsversuche im Jahr, rund 30 am Tag. Beinahe jeder zweite Einbruchsversuch scheitert, weil die Täter überrascht werden oder weil sich Fenster und Türen nicht öffnen lassen. Selbst wenn der Einbruch gelingt, ist der materielle Schaden oft gar nicht so groß, schließlich muss es ja schnell gehen. Die psychologischen Folgen aber sind oft weitaus schwerwiegender: Dass jemand Fremdes in den eigenen vier Wänden war, dass der eigene Schutzraum nicht mehr unversehrt ist - dieses Wissen macht es den Betroffenen schwer, über den Einbruch hinwegzukommen und sich wieder sicher zu fühlen.