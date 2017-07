Dort diskutierten in dieser Woche unter anderem der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach und die ehemalige Grünen-Politikerin Jutta Ditfurth. Wenig verwunderlich dabei: Die beiden Kontrahenten waren gemäß ihrer politischen Gesinnung unterschiedlicher Ansichten. Die beiden Talkshowgäste gerieten während der Sendung jedoch so heftig aneinander, dass Bosbach schließlich das Fernsehstudio vorzeitig verließ.

Zahlreiche Verletzte, geplünderte Geschäfte und brennende Autos – schwere Krawalle hatten den G20-Gipfel am vergangenen Wochenende in Hamburg begleitet. Wie es dazu kommen konnte, darüber streiten noch immer Politik und Polizei – unter anderem in der Talkshow "Maischberger" am Mittwochabend.

Schon zuvor war der CDU-Politiker aufbrausend geworden und fuhr Moderatorin Sandra Maischberger an. Jutta Ditfurth dürfe so lange reden wie sie will, das ginge nicht. Wenn er jetzt nicht zu Ende reden dürfe, drohte er, würde er gehen.



Als "unerträglich" bezeichnet er sie; als "mimosenhaft" sie ihn. Maischberger versucht noch zu intervenieren ("Sie sind nicht auf einer Demonstration, sondern in einer Talkshow"), aber 15 Minuten vorm Abspann war es dann schließlich soweit: Nachdem Ditfurth sich noch in eine Diskussion zwischen dem Linken-Politiker Jan van Aken und Hauptkommissar Joachim Lenders einmischt, legt Bosbach Tonkabel und Mikrofon ab und hastet aus dem Studio.