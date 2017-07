Twitter in Sorge um Porsche Cayenne-Fahrer

Erst Volkswagen, jetzt Porsche – wieder einmal wurde eine illegale Software entdeckt, die den Abgas-Prüfstand von Automobilen erkennt. Seit Donnerstag steht fest: Im Fall Porsche gibt es nun auch ein Zulassungsverbot für neue Dieselautos. So sei im Modell Cayenne mit 3,0-Liter-TDI-Motor eine illegale Abgas-Software eingesetzt, sagte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) in dieser Woche in Berlin. Europaweit werden 22.000 Fahrzeuge dieses Typs zurückgerufen. Außerdem dürfen vorerst keine neuen Autos auf die Straße. Die Folge: ein Zulassungsverbot für die betroffenen Cayenne-Geländewagen.

Diese Nachricht sorgte auf Twitter für Spott und Häme, löste aber auch große Sorge um die Betroffenen Geländewagen-Besitzer in den einschlägigen Bezirken Berlins aus. Eine Auswahl: