Unbekannte haben in Berlin zwei Hotels ausgeraubt. In beiden Fällen hätten zwei Maskierte die Angestellten in der Nacht zum Sonntag überfallen und seien mit Beute geflohen, teilte die Polizei am Sonntag mit. In einem Hotel in der Zinzendorfer Straße in Moabit erschienen am Samstagabend zwei Maskierte und bedrohten den Nachtportier und einen Gast mit Metallstangen. Einer der Räuber drängte sie in einen Nebenraum, der andere stahl derweil das Geld aus einer Schublade am Empfangstresen. Anschließend flüchteten die Räuber, die beiden Zeugen blieben unverletzt.