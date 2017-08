Am Samstagnachmittag sind ein 36-jähriger Mann und seine beiden kleinen Kinder am Kurfürstendamm vom einem Auto angefahren und dabei so schwer verletzt worden, dass sie im Krankenhaus stationär behandelt werden mussten. Auch am Sonntag befanden sie sich noch im Krankenhaus.



Wie die Polizei rbb|24 am Sonntag mitteilte, befanden sich die beiden Kinder in einem Kinderwagen, als der Vater mit ihnen einen Fußgängerüberweg am Kurfürstendamm überquerte. Der Verkehr verlangsamte sich, die Autofahrer signalisierten dem Mann, dass er die Straße überqueren könne. Ein 23-Jähriger Autofahrer wollte sich nicht abbremsen lassen und scherte auf die Busspur aus.

Dabei übersah er offenbar den Familienvater und den Kinderwagen und erfasste sie mit seinem Auto. Herbeigerufene Polizisten nahmen die Personalien des Fahrers auf, die Polizei hat Ermittlungen gegen ihn aufgenommen.