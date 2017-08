In Brandenburg ist offenbar erneut ein Wolf mutwillig getötet worden. Das geht laut Mitteilung des Landesumweltamtes aus dem Obduktionsbericht eines bereits im Juni bei Ratzdorf (Oder-Spree) gefundenen Kadavers hervor. Demnach sei das Tier laut den Experten des Leibniz- Institutes für Zoo- und Wildtierforschung erschossen worden. Die Polizei hat daraufhin Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen.

Ein Angler hatte den Kadaver an der Oder entdeckt. Es könne daher nicht ausgeschlossen werden, dass der Wolf in Polen erlegt wurde und über den Fluss nach Deutschland getrieben ist. Es ist der insgesamt zehnte Wolf, der seit 1991 in Brandenburg illegal erlegt wurde. Vor allem in der Neuzeller Niederung hatten Wölfe in den letzten Jahren immer wieder Schafe gerissen, die dort auf den Deichen weiden.

In der jüngst veröffentlichten 30-minütigen Dokumentation "Die Rückkehr der Wölfe" ist der rbb auf Spurensuche gegangen und hat mit Wolfsliebhabern und Wolfshassern gesprochen.