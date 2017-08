Auf einer kurdischen Veranstaltung in Berlin-Spandau ist am Sonntagabend eine Rauchbombe explodiert.



Unbekannte hatten den Rauchgas-Wurfkörper gegen 22.00 Uhr gezündet, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Die 400 Gäste hätten die Veranstaltung daraufhin "fluchtartig" verlassen. Neun Menschen wurden demnach durch das Einatmen von Rauch verletzt. Sie seien in Krankenhäuser gebracht worden und hätten diese nach ambulanter Behandlung wieder verlassen können.



Hinweise zu den Tätern und ihrem Motiv lägen noch nicht vor. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen. Nach Polizeiangaben warben die Veranstalter um Unterstützung für ein Referendum, dass ein unabhängiges Kurdistan zum Ziel hat. Am 25. September stimmen die Kurden im Nordirak über eine Unabhängigkeit von der Zentralregierung in Bagdad ab.