Sieben Jahre zu spät und ein bisschen teurer: Am S-Bahnhof Warschauer Straße geht am Montag ein neuer Bahnsteig in Betrieb. Deshalb werden Fahrgäste durch die neue Empfangshalle geleitet. Die ist aber selbst noch eine Baustelle - und die Rolltreppe steht noch still. Von Klaas-Wilhelm Brandenburg