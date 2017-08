Das Bahnwerk in Wittenberge (Prignitz) und die Stadt selbst sollen besser vor Hochwasser geschützt werden. Um das zu gewährleisten, wurde am Dienstag offiziell mit dem Bau einer rund ein Kilometer langen Schutzmauer begonnen, wie das Umweltministerium mitteilte. Minister Jörg Vogelsänger (SPD) setzte den symbolischen ersten Spatenstich für das rund eine Million Euro teure Projekt.

Im Juni 2013 war in Wittenberge den Angaben zufolge das Wasser so hoch gestiegen, dass auf rund vier Kilometern Notdeiche gebaut werden mussten. Nach den heftigen Regenfällen im Juli rief das Umweltministerium in Teilen der Prignitz Hochwasser-Warnstufe 2 aus. Die Deiche an Flussabschnitten zwischen Pritzwalk und Perleberg wurden täglich kontrolliert.

Bis 2020 sind in Wittenberge weitere Schutzmaßnahmen geplant. Seit 1997 hat die Landesregierung nach eigenen Angaben rund 300 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investiert. Die oppositionellen Brandenburger Grünen kritisieren jedoch, dass mehr Polderflächen geschaffen werden müssten, um bei einem Hochwasser den Druck auf die Deiche zu entlasten.