Fast zimmerdeckenhoch und rund sechs Meter breit: Die Mauer eines Flaschensammlers hatte noch am Anfang der Woche ein ansehnliches Bild abgegeben. Am Mittwoch war es aber mit der hohen Herrlichkeit vorbei. Die Mauer ist weg.



Nach Angaben von Anwohnern hat der obdachlose polnische Bauarbeiter Petrov Chojnacki die Mauer aus Pfandflaschen am Morgen abgetragen. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar. Am Mittwochmittag jedenfalls war nur noch eine Handvoll Flaschen zu sehen, die auf dem Boden lagen.

Zuvor war wohl ein Anwohner Chojnacki beigesprungen und half ihm hunderte der Flaschen in einem Keller zu verstauen, wie Anwohner dem rbb berichteten.