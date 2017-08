Ein 46 Jahre alter Pilot ist bei Rabenstein/Fläming (Potsdam-Mittelmark) mit seinem Segelflugzeug abgestürzt und dabei ums Leben gekommen.



Wie die Polizei in Potsdam am Samstag mitteilte, war das Segelflugzeug in der Nacht zu Samstag zwischen den Ortsteilen Raben und Rädigke entdeckt worden.



Warum es abstürzte, ist unklar. Der Mann aus Sachsen war am Freitag von einem Flugplatz bei Holzdorf gestartet und wurde seit dem frühen Abend vermisst.

Sendung: Antenne Brandenburg, 5.8.2017, 6 Uhr