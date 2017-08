ADAC sieht Mangel an 'Grünen Wellen' in Berlin

Dem Berliner Straßenverkehr mangelt es an "Grünen Wellen". Das sei nicht nur ein subjektives Gefühl, bemängelte Jörg Becker vom ADAC Berlin-Brandenburg am Donnerstag im rbb. Vielmehr sei das Problem politisch bedingt. Der rot-rot-grüne Senat räume Radfahrern und Fußgängern Vorrechte ein, die "Grüne Wellen" für den Autoverkehr unmöglich machten und auch dazu führten, dass diese zunehmend verschwänden, kritisierte Becker.

Der Senat hat die Kritik zurückgewiesen. Funktionierende "Grüne Wellen" gebe es sehr wohl, so zum Beispiel auf der Heerstraße in Charlottenburg, Müllerstraße in Wedding oder auf dem Adlergestell in Adlershof, sagte Dorothee Winden, Sprecherin der Senatsverwaltung für Verkehr im rbb.Die vom ADAC angeprangerte Leipziger Straße sei nicht exemplarisch. Hier sei vielmehr das hohe Verkehrsaufkommen Schuld an dem stockenden Verkehr.