Rettungsschwimmer am Tegeler See

Sommer, Sonne, Badesee – Für Rettungsschwimmer ist Hochsaison. In Berlin helfen rund 1.000 ehrenamtliche Helfer Schwimmern in Not und bewachen Badestellen. Gerade in den Sommerferien fehlt es an Nachwuchs. 15 Jugendliche wollen das ändern. Von Annette Miersch