Bahn erneuert Eisenbahnbrücke in Bernau

Für den Ausbau der Bahnstrecke zwischen Berlin und Bernau (Barnim) macht die Deutsche Bahn die nächste Baustelle auf. Die mehr als 100 Jahre alte Eisenbahnbrücke über die Zepernicker Chaussee wird grundlegend erneuert. In Bernau beginnen Mitte August die Arbeiten an drei Hilfsbrücken über die Straße, wie die Bahn am Mittwoch mitteilte.

Dafür werden die S- und Fernbahngleise vom Abend des 18. August (22.30 Uhr) an gesperrt. Die S-Bahn soll ab dem 22. August (19 Uhr) wieder fahren, die Fernbahn ab dem 26. August (3 Uhr).