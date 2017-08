Eine Reise mit der Bahn hat für einen 71-Jährigen im Gefängnis geendet. Der Berliner war nicht nur ohne Fahrschein unterwegs - er rauchte auch noch im ICE von Berlin in Richtung Hannover, wie die Bundespolizei Magdeburg mitteilte. Die Zugbegleiterin informierte daraufhin am Sonntagmittag die Bundespolizei.

Die Beamten nahmen den Mann am Bahnhof in Stendal in Empfang. Es stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Strafvollstreckungsbefehl in Höhe von 1.000 Euro oder ersatzweise 100 Tagen Gefängnis vorlag. Er war bereits mehrfach ohne Fahrkarten erwischt worden. Da er in Stendal nicht willens war, die Summe zu begleichen, wurde er zur Vollstreckung der Strafe in die Justizvollzugsanstalt nach Burg in der Nähe von Magdeburg gebracht.