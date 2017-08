Illegale Müllentsorgungen nehmen zu - Barnim schickt Müllpolizei auf Streife

20.08.17 | 13:14 Uhr

An den Landstraßen im südlichen Barnim stehen riesige Müllberge voll von Bauschutt, Dachpappe und Sondermüll. Seit Monaten nimmt das Problem der illegalen Entsorgung zu. Der Landkreis schickt nun eine Müllpolizei auf Streife. Von Björn Haase-Wendt

Dieter Rohrbeck hält mit seinem orangefarbenen LKW an der Verbindungsstraße zwischen Börnicke und Albertshof bei Bernau. Wieder einmal muss der Abfallberäumer der Barnimer Dienstleistungsgesellschaft einen illegal entsorgten Müllberg aufräumen. Große weiße Platten liegen quer verteilt an der Straße zwischen Feldern. "Zum großen Teil ist das Styropor, dann ist Papp- und Holzanhaftung bei - also das ist ein alter Ostbungalow, der wurde hier einfach entsorgt", sagt Dieter Rohrbeck. Seit zwölf Jahren ist er Abfallberäumer im Barnim, doch so häufig wie in den letzten Monaten musste er noch nie zu illegal entsorgten Müllbergen voll von Bauschutt, Dachpappe und sogar Asbest ausrücken. Dabei erlebte er auch gefährliche Situationen: "Im letzten Jahr habe ich bei Lanke Bauschutt aufgeladen und da habe ich eine scharfe Granate gefunden. Da ist mir wirklich ein bisschen schlecht geworden", erinnert sich Rohrbeck.

Illegal entsorgter Müll an einem Feldweg bei Börnicke

Müllschwerpunkte in Autobahnnähe

Allein in diesem Jahr gab es 30 dieser großen Müllsünder-Fälle vor allem rund um das Autobahndreieck Barnim und die Stadt Bernau. Die Täter nutzen die schnellen Wege zur Autobahn und die Abgeschiedenheit zwischen den Dörfern. "Die LKW sind immer in der Nacht unterwegs oder in den frühen Morgenstunden. Es wird an sehr entlegenen Stellen direkt an der Straße abgekippt", erklärt Joachim Hoffmann, der Leiter des Barnimer Bodenschutzamtes. Über ähnliche Probleme klagen seine Kollegen in den Nachbarregionen, unter anderem in Berlin-Pankow und in Märkisch-Oderland. "Schwerpunkt ist seit einem Jahr der Bereich Altlandsberg, Wesendahl, Wegendorf und Gielsdorf. Hier hat die Abfallmenge drastisch zugenommen", so Thomas Berendt, der Sprecher des Landkreises Märkisch-Oderland. Aufgrund der Menge und der Art des Mülls gehen die Behörden von professionellen Gruppen und Unternehmen aus, die sich billig des Mülls entledigen wollen.

Die illegalen Müllberge werden nach der Meldung vom Landkreis entsorgt

Entsorgung zulasten des Gebührenzahlers

Die Täter konnten bislang nicht gestellt werden. Sie verursachen mit ihrem illegalen Handeln jedoch enorme Kosten. In diesem Jahr mussten durch den Landkreis Barnim bereits 90.000 Euro ausgegeben werden, um über 260 Tonnen von illegalem Müll zu beräumen und zu entsorgen. Im vergangenen Jahr war es knapp die Hälfte. Die Kosten dafür müssen aus den Abfallgebühren finanziert werden.



Die Situation macht den Birkholzer Ortsvorsteher Dieter Geldschläger wütend. Erst in dieser Woche entdeckte er an den Ortseingängen neue Müllberge mit Bauschutt und Dachpappe. "Es ist nicht nur unschön, sondern es kostet Geld. Das sind unsere Steuermittel, die könnten wir für was anderes einsetzen", klagt Geldschläger und kann nicht verstehen, warum die Menschen den Müll in die Landschaft kippen. Schließlich gebe es in der direkten Umgebung mehrere Recyclinghöe, die den Abfall annehmen.

Auf dem Bernauer Recyclinghof kann auch Sondermüll entsorgt werden

Hoffnung in Müllpolizei

Dieter Geldschläger war es auch, der ein Treffen zwischen den Beteiligten - unter anderem der Polizei, des Bezirks Berlin-Pankow und des Landkreises Barnim angeregt hatte. Dort war dann eine Arbeitsgruppe gebildet worden, um künftig Informationen und Daten über Müllfunde austauschen zu können. Und es wurden konkrete Maßnahmen vereinbart. So schickt der Barnim nun eine Müllpolizei auf Streife. Ermittler werden gemeinsam mit der Polizei, den Ordnungsämtern und den Forstbehörden Schwerpunktorte und LKW kontrollieren. "Wir haben die Hoffnung, dass wir die Täter auf frischer Tat ertappen und dann auch die entsprechende Beweislast haben, um sie zur Verantwortung zu ziehen", sagt Bodenschutzamts-Leiter Joachim Hoffmann. Dann dürfte es für die Müllsünder teuer werden, denn im Ernstfall droht eine Geldstrafe von bis zu 50.000 Euro. Doch auch auf die Bevölkerung setzen die Müllermittler. Sind auffällige LKW oder Transporter in der Nacht unterwegs, sollten die Kennzeichen der Bodenschutzbehörde gemeldet werden, um eventuelle Müllverstöße aufklären zu können, so Joachim Hoffmann.

Sendung: 18.08.2017, Antenne Brandenburg, 5 Uhr