S-Bahnhof Warschauer Straße - 85.000 Menschen müssen durch die Baustelle auf den Bahnsteig

21.08.17 | 06:00 Uhr

Sieben Jahre zu spät und ein bisschen teurer: Am S-Bahnhof Warschauer Straße geht am Montag ein neuer Bahnsteig in Betrieb. Deshalb werden Fahrgäste durch die neue Empfangshalle geleitet. Die ist aber selbst noch eine Baustelle. Von Klaas-Wilhelm Brandenburg

Auf den ersten Blick sieht die neue Empfangshalle des S-Bahnhofs Warschauer Straße nicht besonders einladend aus. Eigentlich wirkt es eher so, als sollte man sie noch gar nicht betreten. Bauträger ragen in die Luft, der rohe Beton ist fast überall noch von Baugerüsten umgeben, und der Eingang führt in einen mit Neonröhren ausgeleuchteten Tunnel. Aber eine Nachfrage bei Jon Draheim bestätigt: Hier sollen ab Montag alle Menschen lang, die zur S-Bahn wollen. Dafür wurde die letzten Wochenenden sogar durchgearbeitet.

Jon Draheim arbeitet für das Architekturbüro BAP und ist im Auftrag der Deutschen Bahn Station & Service AG der Projektingenieur am Bahnhof Warschauer Straße - so zumindest sein offizieller Titel. Er selbst nennt sich aber lieber "Mädchen für alles". "Das ist mein erster Bahnhof", sagt der 63-jährige Draheim nicht ganz ohne Stolz. Viele andere Großprojekte hat er schon betreut, etwa das Ärztehaus an der Schönhauser Allee, das Stadtbad Mitte oder das Krokodilhaus im Tierpark Berlin. Die Warschauer Straße sei trotzdem etwas Besonderes, vor allem durch ihre Lage: "Das kann man sich vorstellen wie eine Bohrinsel. Wir haben hier vier Gleise, die uns umgeben, und wir haben hier ständig rollenden Verkehr. Das war schon eine Herausforderung", so Draheim.

Projektingeneur Jon Draheim: "Das ist mein erster Bahnhof."

Selbst das Dach der Bahnhofshalle fehlt noch

Auch sonst sind die Dimensionen durchaus beeindruckend. "85.000 Menschen passieren den Bahnhof Warschauer Straße jeden Tag", erzählt Michael Baufeld, Pressesprecher der Deutschen Bahn. "Das sind 13.000 mehr als am Ostbahnhof und 15.000 weniger als am Südkreuz." Sie alle kommen ab jetzt nur noch durch die Bahnhofshallen-Baustelle auf den Bahnsteig. Ein eigens gebauter provisorischer Tunnel soll sicherstellen, dass den Fahrgästen nicht versehentlich etwas von den Bauarbeiten in die Quere kommt oder gar von oben herunterfällt. Deshalb ist der Tunnel nicht nur an den Seiten, sondern auch oben dicht. Immerhin bietet das auch Schutz vor Regen, denn selbst das Dach der Empfangshalle ist noch nicht fertig. Schon verbaut sind immerhin die sogenannten Fischbauchträger, von denen jeder sieben Tonnen schwer ist. Auf ihnen soll das Dach einmal ruhen. Ihren Namen haben sie, weil ihr Querschnitt die Form eines Fischbauchs hat.

30 Millionen Euro teuer und viele Jahre zu spät

Schon fertig ist dagegen der neue Bahnsteig A. 152 Meter ist er lang und löst den alten Bahnsteig B ab, an dem bisher die Züge hielten. Der wird nun teilweise abgerissen und neu aufgebaut, Ende nächsten Jahres soll das geschafft sein. Zum Bahnsteig A führt außerdem erstmals eine Rolltreppe - damit sich die vom Tanzen müden Beine der vielen Feierwütigen an der Warschauer Straße wenigstens kurz erholen können. Insgesamt kosten die Bauarbeiten etwa 30 Millionen Euro. "Es ist etwas teurer geworden als geplant, aber noch im Kostenrahmen geblieben", erzählt Jon Draheim. Und das, obwohl sich das Projekt um viele Jahre verzögert hat. Ursprünglich war geplant, die Station 2010 fertig zu stellen. "So ein Projekt entwickelt sich", versucht Draheim zu erklären, "es gab verschiedene Varianten und Planungen. Es sollte mal die U-Bahn hier durchfahren, dann gab es Brandschutzauflagen, die erfüllt werden mussten. Und schließlich hatten wir fast ein dreiviertel Jahr einen Baustopp, weil etwas mit der Statik nicht gestimmt hat." Egal war das Draheim nicht: "Persönlich fand ich es nicht gut", gibt er zu. "Aber auf der anderen Seite bin ich erfahren genug. Beim Bauen gibt es immer mal große, kleine oder mittlere Probleme - keine gibt es nicht", sagt er und lacht.

Zum neuen Bahnsteig A führt erstmals eine Rolltreppe.

Unerwünschte Besucher sonnten sich auf dem Dach

Schon gar nicht an dieser Stelle, mitten im Friedrichshainer Partykiez, etliche Clubs und die Simon-Dach-Straße ganz in der Nähe. Deshalb musste die Baustelle öfter aufgeräumt werden als normalerweise. "Bierdosen, Gläser, Jacken, Spritzen, Fahrräder oder Radios haben wir hier eingesammelt - alles, was man meint, hier wegschmeißen zu müssen", so Draheim. Aber es ging auch extremer: "Wir hatten auch schon mal einen, der frühmorgens oben auf dem Kran saß." Ein anderer hielt es für eine gute Idee, sich auf dem provisorischen Dach zu sonnen. "Wir mussten dann jedes Mal die Polizei holen und haben die dann runter beordert", erzählt Draheim. Das bunte Publikum an der Warschauer Straße hielt die Bauarbeiter also auf Trab - und das wird sich noch vergrößern. Denn am neuen Bahnsteig halten auch wieder Züge der S3. Seit fünfeinhalb Jahren fuhren sie wegen der Bauarbeiten am Ostkreuz nur zwischen Erkner und Ostkreuz, ab Montag wird die Linie bis Westkreuz verlängert. Während Fahrgäste der S3 sich also freuen, dürften sich Fahrgäste der S75 ärgern: Sie fuhr bisher von Wartenberg zum Westkreuz, wird aber nun verkürzt - am Ostbahnhof oder in Lichtenberg ist dann Schluss.

"Das Ostkreuz gibt den Takt vor"

Wie jede S-Bahn-Linie ist auch die Warschauer Straße nicht unabhängig von anderen Stationen. "Das Ostkreuz ist ein riesiges Vorhaben, das uns hier eigentlich den Takt vorgibt", sagt Jon Draheim fast schon mit ein bisschen Ehrfurcht in der Stimme. "Bestimmt haben mittlerweile viele gemerkt, dass die Warschauer Straße auch nicht ganz ohne ist, aber das Primat hat das Ostkreuz." Diese andere Dauerbaustelle wird vielleicht auch deshalb noch vor der Warschauer Straße fertig: Schon Ende des Jahres soll dort der Regionalverkehr den Bahnhof ansteuern und damit alle Züge an den Gleisen fahren, die ursprünglich für sie bestimmt waren. Allerdings könnte die Ruhe am Ostkreuz nur von kurzer Dauer sein. Weil bestimmte Bauteile nicht die aktuellsten Brandschutzbestimmungen erfüllen, muss dort wahrscheinlich noch einmal umgebaut werden. Bis dahin gibt es, wie auch jetzt schon, Brandwachen: Menschen, die aufpassen, dass es nicht brennt und im Notfall Alarm schlagen können.

Viele Fenster fehlen noch, selbst das Dach der Empfangshalle ist noch nicht fertig.

Die alte Fußgängerbrücke verschwindet - aber nicht ganz

Das Bahnhofsgebäude an der Warschauer Straße ist dagegen brandschutzsicher, nur halt noch nicht ganz fertig. Vier oder fünf Läden und Imbisse sollen in den 57 Meter langen und 26 Meter breiten Bau später einmal einziehen, erklärt Jon Draheim. "Ein Supermarkt hat die größte Fläche, eine bekannte Berliner Imbisskette hat den Mietvertrag auch schon unterschrieben." Wer es genau ist, darf er noch nicht verraten, "und für die restlichen Flächen laufen die Verhandlungen noch." Besonders starken Zeitdruck dürfte es dabei nicht geben: Denn eröffnen wird alles wahrscheinlich erst Anfang 2019. Die Tage der alten Fußgängerbrücke, über die Fahrgäste bislang die S-Bahn erreichen konnten, sind übrigens gezählt - zumindest teilweise: "Sie wird erst etwas zurückgebaut und dann so umgebaut, dass sie als Fluchtweg für die neue Bahnhofshalle dienen kann", so Jon Draheim. Ihre ursprüngliche Länge von 134 Metern wird sie damit verlieren, vergessen werden kann sie aber kaum. Schließlich wurde sie in so vielen Filmen und Serien verewigt wie wohl kaum eine andere Berliner Brücke.

Historie Bahnhof Warschauer Straße Als der Bahnhof Warschauer Straße 1884 eröffnete, fuhren hier noch Dampfloks. Den Bahnhof gibt es schon länger als die S-Bahn. Das alte Empfangsgebäude, das bis 2005 hier stand, konnte wegen seines schlechten Zustands nur noch abgerissen werden, nachdem zunächst immer mehr Teile wegen Baufälligkeit gesperrt werden mussten. Seit 2011 wird am neuen Empfangsgebäude gebaut, obwohl in den ursprünglichen Planungen vorgesehen war, den neuen Bahnhof schon 2010 in Betrieb zu nehmen. Nun soll Anfang 2019 alles fertig sein.

