Vier Jugendliche haben in Berlin-Pankow ein 13-jähriges Mädchen erst in ihrer Wohnung überfallen und später an einem S-Bahnhof ausgeraubt. Nach Polizeiangaben schlugen die 13, 14 und 18 Jahre alten Jungen und ihre 16-jährige Freundin am Montagnachmittag solange an die Wohnungstür in der Mühlenstraße, bis das Mädchen öffnete. Sie sollen anschließend dort einen Tretroller und einen Kasten Bier gestohlen haben und seien dann verschwunden. Das Mädchen informierte zunächst weder die Polizei noch ihre Eltern.



Am Abend traf die 13-Jährige am S-Bahnhof Pankow erneut auf das Quartett. Diesmal sollen die Jugendlichen ihr die Geldbörse weggenommen haben. Sie habe sich dann ihrem Vater anvertraut, der sofort die Polizei alarmierte. Die Vier konnten in einer Grünanlage in der Nähe festgenommen werden. Der 18-jährige habe sich heftig gewehrt und musste gefesselt werden. Die 16-Jährige wurde an die Kriminalpolizei übergeben, die anderen Drei an ihre Eltern.