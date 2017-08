Auch in der zweiten Ferienhälfte staut es sich

Sommerbaustellen in und um Berlin

Nicht nur die gesperrte Avus-Zufahrt und die Großbaustelle an der Rudolf-Wissell-Brücke stellen die Berliner Autofahrer derzeit auf eine Geduldsprobe - auch im Umland wird fleißig gebaut. Mit Staus muss also weiter gerechnet werden, auch in der zweiten Ferienhälfte.