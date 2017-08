Die Moderatoren der neuen Abendshow: Britta Steffenhagen und Marco Seiffert

Neues Programm startet im September - Herzlich willkommen zum neuen rbb-Fernsehen!

01.08.17 | 14:31 Uhr

Neue Sendungen, neue Formate, neue Sendezeiten: Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) setzt seine umfassende Fernseh-Programmreform fort und startet im September 2017 mit neuen und überarbeiteten Formaten.



Mit dem neuen Verbrauchermagazin SUPER.MARKT hat der rbb bereits im Frühjahr ein sehr erfolgreiches neues Format eingeführt - ab dem 4. September kommen nun neue Sendungen und weitere Formate hinzu. Insgesamt kommt das Fernsehprogramm vom rbb mutiger, kantiger, auffälliger, relevanter daher: "Wir senden von September an vier von fünf Werktagen zur Hauptsendezeit ein eigenes Programm aus unserer Region für die Menschen in unserem Sendegebiet", sagt rbb-Intendantin Patricia Schlesinger. "Damit ist die Reform noch nicht abgeschlossen, aber es ist ein ganz wichtiger Meilenstein erreicht dank des großen Engagements vieler Kolleginnen und Kollegen im ganzen rbb".



"Näher, direkter und zeitgemäßer"

Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus ergänzt: "In erster Linie geht es um mehr und attraktiveres Programm. Ab September gibt es in der Fernseh-Primetime mehr eigene Sendungen aus unserer Region, ganz vorn dabei: SUPER.MARKT am Montag, "Erlebnis Geschichte" am Dienstag, "Täter-Opfer-Polizei" am Mittwoch und die Abendshow am Donnerstag, direkt nach der Tagesschau. Wir wollen in allen unseren Sendungen und Programmen näher, direkter und zeitgemäßer daherkommen."

Ironisch-satirische Untertöne in der "Abendshow"

Mit Spannung erwartet wird die "Abendshow": ein Gesellschaftsmagazin aus Berlin mit ironisch-satirischen Untertönen, das ab 7. September erstmalig on air geht und dann immer wöchentlich am Donnerstag live um 20:15 Uhr zu sehen ist. Das neue Format im modernen Studio-Set mit Retro-Elementen moderieren Britta Steffenhagen und Marco Seiffert, beide gebürtige Berliner, vielen Zuschauern von Radioeins bekannt. Das neue 45-minütige Berlin-Magazin nimmt frech und ironisch Kurs auf die Themen der Metropole.



"Erlebnis Geschichte" führt an historische Orte

Die erste Folge von "Erlebnis Geschichte" geht am 5. September um 21:00 Uhr auf Sendung. Die auf 45 Minuten verlängerte Hauptabend-Nachfolgesendung für das kulturhistorische Magazin "Theodor" (das bislang sonntags am frühen Abend lief) zeigt am Dienstagabend Geschichte und Geschichten aus Berlin und Brandenburg, zeichnet Erinnerungen und Schicksale von Menschen in der Region nach. Der rbb produziert die Sendung in seinen Regionalstudios in Cottbus und Frankfurt (Oder).

Neue Sendungen und Formate im rbb-Fernsehen

Bereits im Frühjahr ging das neue Format SUPER.MARKT auf Sendung - das neue Verbrauchermagazin des rbb mit Moderatorin Janna Falkenstein . Nach den ersten sechs Sendungen startet die Sendung ab dem 11. September so richtig durch, immer montags ab 20:15 Uhr, gleich nach der rbb-Abendschau und der "Tagesschau".



Mit Spannung erwartet wird die "Abendshow" mit Britta Steffenhagen und Marco Seiffert , die immer donnerstags live um 20:15 Uhr laufen wird, zum ersten Mal am 7. September. Die Zuschauer erwartet dann ein buntes Gesellschaftsmagazin mit ironisch-satirischen Untertönen.



Überaus beliebt bei den rbb-Zuschauern ist die Fahndungssendung "Täter - Opfer - Polizei" - daher wurden die Sendezeiten bereits im Frühjahr ausgeweitet: Immer sonntags um 19:00 Uhr steht die Fahndung im Mittelpunkt, am Mittwoch blickt Moderator Uwe Madel dann noch einmal auf die Fälle vom Wochenende zurück.



Das Ländermagazin "rbbUM6" mit den Moderatoren Carla Kniestedt , Andrea Vannahme , Britta Elm und Christian Matthée läuft ab September an sieben statt bislang fünf (Vor-)Abenden. Die regionale Nachrichtensendung "rbbUM4" wird von fünf auf 15 Minuten verlängert.

Neu im Programm ist das historische Magazin "Erlebnis Geschichte", das als Nachfolger von "Theodor" (bisher sonntags) nun immer am Dienstagabend um 21 Uhr laufen wird. Moderator Urs Rechn wird dann Geschichte und Geschichten aus Berlin und Brandenburg sowie Schicksale und Erinnerungen von Menschen in der Region präsentieren.

Uwe Madel erhöt den Fahndungsdruck

Wie angekündigt weitete der rbb die Sendezeit für seine erfolgreiche Fahndungssendung "Täter-Opfer- Polizei" deutlich aus (mittwochs 21:00 Uhr, sonntags 19:00 Uhr): Die Sonntagsausgabe ist wie bisher fahndungsorientiert, in der neuen, zusätzlichen Sendung am Mittwoch analysiert Moderator Uwe Madel in 45 Minuten rückblickend die Fälle vom Wochenende, Vorbeugung und Schutz vor Verbrechen bilden zusätzliche Schwerpunkte. Los geht es hier am 13. September, immer nach den bewährten Ratschlägen und Informationen aus der "rbb-Praxis".



SUPER.MARKT wie gewohnt immer montags ...

Neu auch das multimediale Verbrauchermagazin "SUPER.MARKT" mit Janna Falkenstein: Nach sechs Sendungen im Frühjahr startet es ab 11. September 2017 immer montags um 20.15 Uhr richtig durch. "SUPER.MARKT" kommt wie "Täter-Opfer- Polizei" aus dem Studio 1 des rbb in Potsdam.

... und "rbbUM6" ab September täglich

Weitere Neuigkeiten: Der Ausbau der regionalen Information am Nachmittag durch mehr Sendezeit der regionalen Nachrichtensendung "rbbUM4", die von fünf auf 15 Minuten verlängert ist. "rbbUM6" läuft ab September an sieben statt bislang fünf (Vor)-Abenden - insgesamt also deutlich mehr regionale Orientierung und Aktualität am Nachmittag. Der neue Sport ist ab August nicht nur fester Bestandteil der "Abendschau" am Sonntag und freitags in "rbbUM4", sondern auch täglich bei "rbbUM6" und in der Spätausgabe von "rbb aktuell" mit moderierten Sportblöcken. Der wöchentliche "Sportplatz" ist bereits entfallen.



Damit sendet der rbb künftig an vier von fünf Wochentags-Abenden zwischen 18:00 und 20:15 Uhr selbst produziertes Programm aus der Region und für die Region. Weiterhin in der Entwicklung befindet sich das Mittagsmagazin – ab Januar 2018 bestreitet der rbb aus der Mitte Berlins die ARD-Wochen im Ersten.