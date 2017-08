Ausflugstipps für Berlin - Urlaub für Daheimgebliebene - wenn die Sonne scheint

06.08.17 | 14:26 Uhr

Schon der dritte Nachbar hat einem seinen Wohnungsschlüssel in die Hand gedrückt. Blumen gießen? Klar, gerne! Unschön, wenn alle in den Urlaub fahren, nur man selbst nicht. Doch kein Grund für schlechte Laune - bei bester Wetterlage hat Berlin viel zu bieten. Von Meret Reh

Damit nicht jedes über den Kopf fliegende Flugzeug Herzschmerz auslöst, hier ein paar Urlaubstipps für daheimgebliebene Berliner - für die Tage, an denen die Sonne scheint und alles nur noch nach draußen will. Am Ende kommt der Joker: zwei Tipps sowohl drinnen als auch draußen - für den Fall, dass das Wetter sich mal nicht entscheiden kann.

Sonnengruß auf der Spree mit Baden und Yoga

Im Sommer Sport zu treiben, ist ja eigentlich nicht die motivierendste Idee. Wenn aber eine Erfrischung in der Nähe ist, schon viel eher. Auf dem Badeschiff in Kreuzberg wird bei gutem Wetter jeden Mittwoch- und Freitagmorgen Yoga gemacht. Einfach eine Yogamatte mitbringen und den Tag mit der Kobra, dem Baum oder dem Krieger starten – Ausblick auf Stadt und Spree inklusive.

Mit Riesenwattestäbchen gegen Aggressionen

Riesige Wattestäbchen und Morgensterne aus Schaumstoff, vier Spieler und zwei Teams: Jugger heißt die Trendsportart, eine Mischung aus Gladiatorenkampf und Rugby. Dabei versucht jede Mannschaft einen hundekopfähnlichen Spielball ins Ziel zu bringen. Gekämpft wird mit Polster-Waffen, am Spielfeldrand stehen Trommler und sorgen für die perfekte Mittelalter-Stimmung. Mitkämpfen ist donnerstags im Volkspark Friedrichshain oder dienstags, freitags und sonntags auf dem Tempelhofer Feld möglich.

Berlins Schönheiten auf neuen Wegen erkunden

47 neue Radwege soll Berlin in diesem Jahr noch bekommen. Höchste Zeit, die alten zu entdecken. Die Strecke zwischen Wedding und Spandau etwa ist ein Traum: entlang der Spree, zwischen Brücken, unter schattigen Bäumen und über den Köpfen die kreisenden Flugzeuge. Rad fit machen, Picknick-Korb und die richtige Gesellschaft einpacken und losgestrampelt.

Legal klauen, einfach mal mundrauben

Dass selbstgepflücktes Obst besser schmeckt als vom Supermarkt um die Ecke, ist bekannt. Aber wenn es das dann auch noch für umsonst gibt und sich dabei auch noch Berlins Umgebung erkunden lässt – umso besser. Die Internetseite "Mundraub" verrät, wo knackige Äpfel und saftige Kirschen gern vom Baum stibitzt werden dürfen. So soll verhindert werden, dass ungepflücktes Obst unnötig verfaulen muss.

Kommune mitten in der Innenstadt

Das Gebiet unter den S-Bahn-Gleisen zwischen Jannowitzbrücke und Ostbahnhof ist vor allem durch das "Kater Blau" bekannt. Tatsächlich wartet hier aber noch viel mehr: Der "Holzmarkt25" hat den Charme eines kleinen Dorfes. Obwohl er nicht ganz neu ist, hat er es in unsere Urlaubstipps geschafft. Vor allem, weil es dort immer mehr zu entdecken gibt: Erdbeergarten, Bäckerei und Marktplatz, inklusive Theater. Und die "Spreelunke", in der sich der Tag beim Feierabend-Getränk mit Sonnenuntergang und Blick aufs Wasser ausklingen lässt, ist auch nicht zu verachten.

Die Pfaueninsel erkunden

Verwunschene Bauten, rustikale Brücken und der älteste Rosengarten Berlins – wenn der Berliner Nacht- und Stadttrubel mal zu viel sein sollte, empfiehlt sich eine Auszeit auf der Pfaueninsel. Das UNESCO-Weltkulturerbe ist perfekt, um einfach mal auf Pause zu drücken, zu picknicken oder gar nichts zu tun und nur die Pfauen und Wasserbüffel zu beobachten.

Durch die Gärten schlendern

Vielleicht ist Dahlem nicht gerade die erste Ecke, in die es einen in der Urlaubszeit zieht. Sollte es aber. Denn im Botanischen Garten und der königlichen Gartenakademie wartet ein Dschungel aus tausenden Pflanzen und Blumen. Auch ohne grünen Daumen lohnen sich ein Spaziergang durch die Gärten und ein Brunch im Gewächshaus am Sonntag. Noch edler und hochwohlgeborener erblüht der Park Sanssouci samt Schloss in Potsdam, in dem eins der alte Fritz sich freute. Ganzjährig ab 8 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit sind die Pforten geöffnet.

Silent-Open-Air Kino im Liegestuhl und ohne Popcorngeraschel

Ein Besuch im Freiluftkino gehört in Berlin schon zum Standard-Sommerrepertoire. Schön wäre das, wären da nicht die Flugzeuge über dem Kopf, die tuschelnden Sitznachbarn, die mit Zigarette und Bier lieber die letzte Partynacht auswerten, oder die Popcorn- und Chipsdauerknabberer. Abhilfe schafft die Willner-Brauerei Berlin in Pankow mit ihrem "Silent-Kino-Open-Air" in "Emils Biergarten". Das Besondere: Den Kinoton gibt es - ähnlich wie bei Silent Discos - ausschließlich über Funkkopfhörer. Das ermöglicht ein intensives und störgeräuschunempfindliches Klangerlebnis. Bis 15. September werden jeden Dienstag und Donnerstag eine gute Mischung aus Arthouse- und Independentfilmen sowie Dokumentationen gezeigt.

Klunkern bei entspannter Musik

Einzigartige Künstler und die Sonne, die langsam hinter den Fassaden verschwindet und nach ein paar Stunden tanzen wieder auftaucht. Bei den "Berlin Sessions" auf dem "Klunkerkranich" lässt sich nicht nur die Aussicht über Neukölln genießen, sondern auch richtig gute, neue Musik entdecken. Einmal im Monat nehmen einen Singer-Songwriter, Indie-Musiker und elektronische Pop-Klangkünstler mit durch die Nacht.

Swing und Latin mit bunten Lichtern an der Spree

Wenn in Lateinamerika zu Straßenmusik tanzen keine Option und in die Zwanziger Jahre zurückreisen auch eher unwahrscheinlich ist, dann doch wenigstens zu Salsa und Swing die Hüften an der Spree schwingen lassen. Beim Monbijou-Theater werden fast täglich Swing, Tango und Salsa Kurse für wenig Geld angeboten. Wer lieber zuguckt, ist ebenso willkommen: Der Blick von der Brücke auf das Wasser, die Lichter und die tanzende Meute lohnen sich auch so. Ein Kaltgetränk und noch ein Stück Pizza aus dem Steinofen – fertig ist der perfekte Sommerabend in Berlin.

BONUS-TIPPS: Wenn sich das Wetter nicht entscheiden kann

Zwei Joker für Tage, an denen die luftige Brise und Sonne ganz schnell mal gegen ein Dach über den Kopf getauscht werden muss - und umgekehrt.

Haus auf dem See

Tretboot fahren auf der Spree ist nichts neues, aber wie wäre es mit einem ganzen Haus? "Bei BungalowBoot", "Tom Sawyer Tours", "Dein Floß" oder "Tante Polly" zum Beispiel lässt sich ohne Boots-Führerschein ganz einfach Urlaub auf dem Wasser machen. Die Hausboote sind oft ausgestattet mit einer Küche, Bad, Schlafzimmer und einer großen Terrasse, von der sich bequem die Angel ins Wasser halten lässt - von Sonnen und dem kühlen Nass ganz abgesehen. Eignet sich vor allem für kleine Feierrunden, da bis zu sechs Personen Platz haben.

Radio, Konzerte und Kaffee von oben

Gute Aussichten auf die Stadt und darauf, gibt es in der Dachlounge von Radioeins. Jeden Sommer sendet Radioeins von den schönsten Terrassen Berlins. Zum 20. Jubiläum gibt es auch dieses Jahr wieder spannende Live-Sendungen, Konzerte, Lesungen, Kabarett und dazu das passende Getränk in der Hand. Einfach auf den 14. Stock vom rbb-Fernsehzentrum in Charlottenburg klettern und überraschen lassen. Da die Dachlounge einen Innenbereich und eine Terrasse hat, lohnt es sich selbst bei Regen.

Und wann das Wetter keine Outdoor-Aktivitäten in Berlin erlaubt? Dann bitte einfach hier klicken: Urlaubstipps für Daheimgebliebene - wenn es regnet