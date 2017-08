Ausflugstipps für Berlin - Urlaub für Daheimgebliebene - wenn es regnet

06.08.17 | 15:12 Uhr

Berlin ist diesen Sommer schon des Öfteren abgesoffen. Trotz einiger warmer Sonnentage muss man feststellen: Hier ist Regenzeit angesagt. Aber Daheimgebliebene müssen nicht verzweifeln: Es gibt auch genug zu erleben, wenn es regnet. Von Meret Reh

Eigentlich ist Sommer, aber genau genommen fühlt es sich eher an wie Herbst - inklusive des launigen Wetters und viel Regens. Damit auch die schlechten Tage ein klein wenig erträglicher werden, haben wir ein paar Tipps zusammengestellt, was sich auch bei reichlich Nass in Berlin machen lässt. Am Ende zücken wir unseren Joker: wenn sich das Wetter nicht entscheiden kann, zwei Tipps für Drinnen und Draußen gleichzeitig.

Käse selber machen, Käse selber essen

Regelmäßig waschen, wenden und salzen - pflegebedürftig wie ein kleines Baby ist das Mitbringsel aus dem "Kunst und Käse" aus Kreuzberg. Besitzerin Ute Rohrbeck, eine ehemalige Theatermalerin, hat sich ganz dem Käse verschrieben und zeigt mehrmals im Monat, immer am Wochenende, in kleiner Gruppe, wie aus Bio-Kuhmilch ein halbfester Schnittkäse selber herzustellen ist - zumindest die Grundlage. Vier Wochen muss er dann zu Hause weiterreifen und fürstlich umsorgt werden. Natürlich gibt es im Anschluss an den Kurs eine Käseverkostung und ein Gläschen Wein. Von dem Nachmittag bleibt: mehr Käsegenuss und ein 24h-Rundumpflegeprogramm für den kleinen Käse zu Hause.

1001 Nacht, 1001 Teetassen, 1001 Märchen

Es war einmal in der tadschikischen Teestube in der Oranienburger Straße. Zwischen bunten Sitzkissen und beim Genuss von russischer Küche werden im Sommer einmal im Monat Märchen aus dem Orient vorgelesen. Während der Märchenstunde wird ein 2-Gänge-Menü serviert und live auf dem Cello musiziert. Ab September ist wieder jeden Montag Märchenstunde.

Auf den Spuren der Stadt

Einmal Geschichte in spannend zum Mitnehmen bitte! Im "Berlin Story Bunker" am Anhalter Bahnhof werden 800 Jahre Geschichte von Berlin in über 30 Stationen gezeigt – von der Stadtgründung, über die Weltkriege bis hin zum Mauerfall. Es lässt sich nicht nur am eigenen Leib erfahren, wie das Leben in einem Bunker aussah, sondern auch das nachgebaute Arbeitszimmer von Adolf Hitler erkunden. Harter Stoff, aber einen Ausflug wert.

Ein Halle voll Vietnam

Die Thaiwiese ist schon lange kein Geheimtipp mehr und eher für sonnige Tage geeignet. Wer ohne viele Touris und auch an Regentagen einen Hauch Fernost erleben möchte, der sollte mal im "Dong Xuan Center" in Lichtenberg vorbeischauen. Hier verbirgt sich ein kleiner Schatz aus asiatischen Läden, Supermärkten, Friseuren und endlosen Reihen an kitschigen Accessoires. Feinschmecker können sich an dem guten Essen bedienen und sich mit Gewürzen und Saucen für zu Hause eindecken. Aber auch nur zum Schlendern und Gucken ist die Halle einen Besuch wert.

In die Goldenen Zwanziger reisen

Einmal goldene Zwanziger hin und zurück bitte! Wenn man sich an den eigenen vier Wände satt gesehen hat, machen es vielleicht neue - oder vielmehr noch ältere Wände: die in der "Hotel-Pension Funk" in Charlottenburg. Das Hotel in Charlottenburg lässt den Charme der 1920er Jahre wieder aufleben und jeden ein bisschen wie die Fitzgeralds oder Pablo Picasso, Josephine Baker oder Salvador Dalí fühlen.

Französischer Schmaus aus eigenem Haus

Macarons, Crème Brulée und Quiche Lorraine sorgen bei Ihnen im Bauch für wohliges Grummeln und die französische Lebensart verzaubert Sie jedes Mal aufs Neue? Ein Kochkurs im "Atelier Ratatouille" in Mitte lässt einen für zweieinhalb Stunden nach Frankreich entfliehen. Die beiden Köchinnen Moira und Lucie zeigen raffinierte und leichte Rezepte, die sich leicht zu Hause nachahmen lassen. Französisches Flair gibt es obendrauf.

BONUS-TIPPS: Wenn sich das Wetter nicht entscheiden kann

Zwei Joker für Tage, an denen die luftige Brise und Sonne ganz schnell mal gegen ein Dach über den Kopf getauscht werden muss - und umgekehrt.

Radio, Konzerte und Kaffee von oben

Gute Aussichten auf die Stadt und darauf, gibt es in der Dachlounge von Radioeins. Jeden Sommer sendet Radioeins von den schönsten Terrassen Berlins. Zum 20. Jubiläum gibt es auch dieses Jahr wieder spannende Live-Sendungen, Konzerte, Lesungen, Kabarett und dazu das passende Getränk in der Hand. Einfach auf den 14. Stock vom rbb-Fernsehzentrum in Charlottenburg klettern und überraschen lassen. Da die Dachlounge einen Innenbereich und eine Terrasse hat, lohnt es sich selbst bei Regen.

Haus auf dem See

Tretboot fahren auf der Spree ist nichts neues, aber wie wäre es mit einem ganzen Haus? "Bei BungalowBoot", "Tom Sawyer Tours", "Dein Floß" oder "Tante Polly" zum Beispiel lässt sich ohne Boots-Führerschein ganz einfach Urlaub auf dem Wasser machen. Die Hausboote sind oft ausgestattet mit einer Küche, Bad, Schlafzimmer und einer großen Terrasse, von der sich bequem die Angel ins Wasser halten lässt - von Sonnen und dem kühlen Nass ganz abgesehen. Eignet sich vor allem für kleine Feierrunden, da bis zu sechs Personen Platz haben.

Und wann es doch so richtig warm und schön wird? Dann bitte einfach hier klicken: Urlaubstipps für Daheimgebliebene - wenn die Sonne scheint.