An der Oberbaumbrücke in Berlin hat die Feuerwehr am späten Dienstagabend die Spree abgesucht. Passanten hatten die Rettungskräfte alarmiert, weil sie beobachtet hatten, dass eine Person von der Brücke ins Wasser gesprungen war. Feuerwehr und Wasserschutzpolizei suchten mit Booten und Tauchern, auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Eine Stunde später sei die Suche ohne Ergebnis abgebrochen worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwochmorgen rbb|24.