Pfandflaschensammler sind in Städten wie Berlin ein mittlerweile gewohntes Bild. Viele Menschen haben sich angewöhnt, ihre leeren Flaschen unterwegs neben die Mülleimer zu stellen, damit die Sammler nicht im Müll wühlen müssen. An manchen Orten stehen oder hängen sogar Kisten oder Körbe, in denen die Flaschen entsorgt werden können.

Doch eine Wand, wie sie seit kurzem am Schlesischen Tor in Berlin-Kreuzberg steht, gab es bislang noch nicht zu sehen. Der obdachlose polnische Bauarbeiter Petrov Chojnacki hat sie gebaut: Über 1,50 Meter hoch und 6,00 Meter breit ist sie zurzeit. In der Mitte vervollständigt ein kaputter Fernseher den Eindruck einer Wohnzimmerschrankwand. Und davor lehnt ein kleiner Plüschteddy, umgeben von Kerzen. Chojnacki wollte sich so seinen Schlafplatz aus Matratzen und Bürostühlen schöner einrichten, wie er sagt.

Doch mittlerweile gleicht sein Wohnzimmer einer StreetArt-Installation.