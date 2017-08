Toter Mann am Nollendorfplatz gefunden

Am Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg ist am Mittwochmorgen ein Mann tot aufgefunden worden. Nach Polizeiangaben könnte es sich um einen Obdachlosen handeln.

Ein Passant habe den Toten gegen 6 Uhr direkt vor dem Eingang des früheren Metropol-Theaters entdeckt, sagte eine Sprecherin rbb|24 am Mittwochmorgen. Die Identität und das Alter des Mannes seien noch unklar. Auch über die mögliche Todesursache könne bisher nichts gesagt werden.

"Wie in solchen Fällen üblich, haben wir ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Die Leiche befindet sich jetzt in der Gerichtsmedizin", sagte die Sprecherin. Ein Fremdverschulden sei derzeit nicht erkennbar. Um die genaue Todesursache zu ermitteln, werde wahrscheinlich eine Obduktion veranlasst.