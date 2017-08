Sommerbaustellen in und um Berlin - Auch in der zweiten Ferienhälfte staut es sich

14.08.17 | 06:42 Uhr

Nicht nur die gesperrte Avus-Zufahrt und die Großbaustelle an der Rudolf-Wissell-Brücke stellen die Berliner Autofahrer derzeit auf eine Geduldsprobe - auch im Umland wird fleißig gebaut. Mit Staus muss also weiter gerechnet werden, auch in der zweiten Ferienhälfte.



Auch in der zweiten Hälfte der Sommerferien muss in der Region weiter mit Staus und Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Betroffen ist nicht nur die Stadtautobahn in Berlin; auch auf den Autobahnen im Umland wird weiter gebaut.

Betroffen ist unter anderem die A12. Kurz hinter dem Dreieck Spreeau läuft der Ausbau der Autobahn in Richtung Polen mit einer Baustelle von sieben Kilometer Länge. Gebaut wird auch auf der A13. Im Bereich der Anschlussstelle Groß Köris sowie Staakow und Freiwald besteht eine Baustelle mit einer Länge von über 14 Kilometern. Ebenfalls betroffen ist der südliche Berliner Ring – zwischen den Dreiecken Nuthetal und Potsdam in beiden Richtungen sowie am Dreieck Werder.

Betonkrebs auf der A113 sorgt weiter für Behinderungen

Schon seit Ende Juni stehen auf der A113 zwischen den Anschlussstellen Johannisthaler Chaussee und Adlershof in beiden Richtungen nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Die Anschlussstelle Stubenrauchstraße ist zudem voll gesperrt. Ebenfalls gesperrt ist die Ausfahrt Adlershof in Richtung Schönefeld sowie die Auffahrt Adlershof in Richtung A 100. Grund für die Bauarbeiten ist hier der sogenannte "Betonkrebs", eine Alkali-Kieselsäure-Reaktion am Fahrbahnbeton. Einfach ausgedrückt, zerfrisst der saure Regen in der Stadt die Betondecke. Für die Instandsetzungsarbeiten werden 27 cm Betonfahrbahn abgetragen und durch eine bituminöse Fahrbahndecke ersetzt. Die Bauarbeiten sollen noch bis Anfang September dauern.

Staus an der Rudolf-Wissell-Brücke und an Avus-Auffahrt

Weiter stauen wird es sich auch auf der Berliner Stadtautobahn A100. In Richtung Norden ist ab Schöneberg bzw. Wilmersdorf mit längeren Verzögerungen zu rechnen. Grund sind die langwierigen Sanierungsarbeiten an der Rudolf-Wissell-Brücke in Charlottenburg. Zunächst ist nur die nördliche Richtung betroffen. Fahrbahndecke sowie Brückenabdichtung werden erneuert, dabei werden zunächst die rechte Spur und die Hälfte der mittleren Spur saniert, im Anschluss daran die linke und zweite Hälfte der mittleren Fahrspur. Insgesamt werden auf der Brücke 9.400 Quadratmeter Fahrbahnbelag und 4.500 Quadratmeter Brückenabdichtung erneuert. Gebaut wird bereits seit dem 12. Juli, auch dort sollen die Arbeiten bis zum 3. September dauern. In Fahrtrichtung Süd ist die Sanierung übrigens genauso nötig, damit wird aber erst im Sommer 2018 begonnen. Laut Verkehrsverwaltung ist der Abschnitt mit 180.000 Fahrzeugen pro Tag das am dritthäufigsten befahrene Autobahn-Teilstück in Deutschland.

Avus-Auffahrt ist noch bis zum 10. September gesperrt

Doch nicht nur in nördlicher Richtung staut es sich, auch, wer auf der Stadtautobahn in Richtung Süden möchte, muss sich hinten anstellen. Grund ist die gesperrte Avus-Zufahrt auf Höhe des ICC. Anfang November vergangenen Jahres war die Brücke schon einmal gesperrt gewesen, es gab lange Staus. Bei einer Routinekontrolle war ein 80 mal 50 Zentimeter großer Schaden unter dem Fahrbahnasphalt entdeckt worden, aus Sicht der Senatsverwaltung eine mögliche Gefahr für die Brückenkonstruktion. Auf der 90 Meter langen Brücke soll nun der Konstruktionsbeton teilweise instandgesetzt und die Brückenabdichtung erneuert werden. Außerdem wird der Fahrbahnbelag ausgewechselt. Die Brücke wird für die gesamte Dauer der Bauarbeiten bis zum 10. September voll gesperrt sein, eine Umfahrung ist eingerichtet. Sie führt unter dem ICC über die Halenseestraße zur A115. Während der Arbeiten ist auch die Auffahrt zur A100 in Richtung Süd an der Anschlussstelle Kaiserdamm Süd gesperrt.

Arbeiten an der "Avus-Brücke"