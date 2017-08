Die Bauarbeiten auf der Autobahn 100 in Berlin-Charlottenburg können früher abgeschlossen werden als ursprünglich geplant. Der Verkehr werde bereits am kommenden Montag wieder ohne Einschränkungen fließen, sagte Verkehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirchner (Bündnis90/Die Grünen) am Mittwoch bei einer Besichtigung der Baustelle auf der Rudolf-Wissell-Brücke.