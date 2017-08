18-Jähriger stellt sich nach tödlichem Unfall in Mitte

Nachdem ein Fußgänger am Wochenende in Berlin-Mitte von einem Mietauto angefahren und tödlich verletzt worden ist, hat sich der mutmaßliche Unfallfahrer nun der Polizei gestellt. Nach dem Unfall waren Fahrer und Beifahrer zu Fuß geflohen.

Die Berliner Polizei hat den mutmaßlichen Verursacher eines tödlichen Verkehrsunfalls in Berlin-Mitte ermittelt - er stellte sich am Sonntagabend, sagte ein Polizeisprecher rbb|24. Der 18-Jährige sei in Begleitung seines gleichaltrigen Freundes auf einer Wache erschienen.

Die beiden sollen Fahrer und Beifahrer eines gemieteten Smart gewesen sein, der in der Nacht zum Samstag in der Schmidstraße nahe des U-Bahnhofs Heinrich-Heine-Straße den Tod eines ebenfalls 18 Jahre alten Fußgängers verursacht haben soll.

Der Smart war in Richtung Köpenicker Straße unterwegs und mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve von der Straße abgekommen. Dort wurde der Fußgänger schwer verletzt, er starb kurz darauf in einem Krankenhaus. Der Fahrer und sein mutmaßlicher Beifahrer flohen vom Unfallort, noch bevor Polizei und Rettungskräfte eintrafen.

Die beiden jungen Männer haben sich nun gestellt, die Ermittlungen der Polizei aber sind noch nicht abgeschlossen: Um zweifelsfrei herauszufinden, ob die zwei 18-Jährigen in dem Smart saßen, befragen die Ermittler noch mehrere Zeugen, sagte der Sprecher rbb|24.