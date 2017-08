Der durchwachsene Sommer mit viel Regen hat den Biergärten und Straßencafés in Berlin das Geschäft verdorben. Im Vergleich zur Saison des Vorjahres habe es bislang Umsatzeinbußen von rund 20 Prozent gegeben, sagte der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Berlin, Thomas Lengfelder, der Deutschen Presse-Agentur.



Für die Außengastronomie seien April und Mai wichtige Auftaktmonate, in denen das erste Geld hereinkomme. In diesem Jahr sei es aber "leider sehr schlecht" losgegangen und auch später nicht viel besser geworden. Außer an Christi Himmelfahrt und an Pfingsten seien alle Feiertage in der Region verregnet gewesen.