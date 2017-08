In Bernau-Friedenstal (Kreis Barnim) im Norden Berlins ist am Vormittag ein Laster mit einer S-Bahnbrücke kollidiert. Der Fahrer hatte sich mit seinem Lastwagen in der Brücke verkeilt und ist

dabei verletzt worden. Die Schwere der Verletzungen sei noch unklar, teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag mit. Derzeit werde versucht, den Mann aus seiner Fahrerkabine zu befreien.

Die S-Bahn-Linie 2 ist wegen des Unfalls zwischen Bernau und Zepernick unterbrochen. Der Sprecher der Bundespolizei sagte dem rbb, ein Techniker sei unterwegs, um die Statik der Brücke zu prüfen. Nach S-Bahnangaben ist noch offen, ob die S2 in den kommenden Tagen fahren kann.



Fahrgäste können laut S-Bahn zur Umfahrung den Bus 868 nutzen. Ein zusätzlicher Busverkehr wird eingerichtet. Auch der Regionalverkehr der Linie R3 kann zwischen Bernau und Berlin in beiden Richtungen genutzt werden. Er war zwischenzeitlich eingeschränkt.