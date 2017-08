Betrunkener fährt in Neukölln in eine Menschenmenge

Ein betrunkener Autofahrer ist am späten Freitagabend in eine Menschenmenge gefahren. Sechs Menschen wurden verletzt, drei davon schwer. Der 20-jährige Fahrer hatte ein Ausweichmanöver gestartet.

In Berlin-Neukölln hat sich am späten Freitagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein betrunkener Autofahrer fuhr nahe dem S-Bahnhof Hermannstraße bei einem Ausweichmanöver in eine Menschengruppe. Dabei wurden sechs Menschen verletzt, drei von ihnen schwer, sie mussten ins Krankenhaus.



Wie die Polizei dem rbb bestätigte, besitzt der 20-jährige Fahrer keinen gültigen Führerschein, zudem war der Wagen nicht zugelassen. Die Unfallstelle in Höhe Siegfriedstraße war bis kurz nach 1 Uhr voll gesperrt.