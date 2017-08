Das Bildungssystem in Berlin landet bei einer Vergleichsstudie wieder auf dem letzten Platz. Wie aus dem "Bildungsmonitor" der wirtschaftsnahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) hervorgeht, erreicht ein relativ hoher Anteil der Schüler nicht die Mindeststandards. Vergleichsweise viele Schüler verließen die Schule ohne Abschluss. Gleichzeitig sei Berlin in der Forschung spitze, heißt es in der Studie.