Der Regen sei schuld - so heißt es von der Bauleitung: Mit ein wenig Verspätung öffnet am Mittwoch die Bösebrücke auf der Bornholmer Straße wieder in beide Richtungen. Berufspendler und ganz besonders die Anwohner sind erleichtert.

Kleine Verzögerung an der Bösebrücke: Nach gut zwei Jahren Bauzeit wird in dieser Woche die Bösebrücke wieder für den Verkehr in beide Richtungen freigegeben. Allerdings passiert dies nicht wie ursprünglich geplant am Dienstag, sondern voraussichtlich erst am Mittwoch.



Nach Angaben der Bauleitung sind die anhaltend starken Regenfälle der letzten Tage und Wochen die Ursache für die Verschiebung. Rund fünf Millionen Euro hatte die Sanierung der Brücke zwischen Gesundbrunnen und Prenzlauer Berg gekostet. Dabei waren vor allem der Straßenbelag der Autospuren und das Bett der Straßenbahnschienen ausgetauscht worden. Ziel war es hier, möglichst leicht zu bauen, um die Tragfähigkeit der Brücke nicht zu gefährden.