Aufatmen bei Anwohnern und Autofahrern: Die Bösebrücke ist am Mittwoch wieder für den Verkehr in beide Richtungen freigegeben worden. Ursprünglich war dies bereits für Dienstag geplant gewesen, doch aufgrund der starken Regenfälle in den vergangenen Wochen musste die Eröffnung noch einmal kurzfristig verschoben werden.

Nun können Autofahrer die wichtige Ost-West-Verbindung zwischen den Berliner Stadtteilen Gesundbrunnen und Prenzlauer Berg wieder in beide Richtungen befahren. Seit Juli 2015 war das nur in eine Richtung möglich. Vor allem zahlreiche Berufspendler, die die Brücke täglich nutzen müssen, kommen nun wieder schneller an ihr Ziel.