Audio: Antenne Brandenburge | 15.08.2017 | Dirk Schneider

Bombenentschärfung in Forst - 2.000 Forster müssen ihre Wohnungen verlassen

15.08.17 | 20:44 Uhr

In Forst (Spree-Neiße) wird am Mittwoch eine 100-Kilo-Fliegerbombe entschärft. Rund ein Zehntel der Bewohner muss dafür bis 10 Uhr ihr Zuhause verlassen. Kampfmittelbeseitiger Uwe Zierdt gibt sich optimistisch - auch wenn der Bombenzünder völlig verrottet ist.



Rund 2.000 Einwohner der Kleinstadt Forst (Spree-Neiße) müssen am Mittwoch für eine Bombenentschärfung ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Bis 10.00 Uhr am Vormittag sollen die Gebäude leer sein, wie die Stadtverwaltung Forst mitteilte. Shuttlebusse fahren die Bewohner bei Bedarf zu Notunterkünften in Turnhallen.

Infos im Netz forst-lausitz.de - Hinweise für Bewohner Zwischen 9 und 18 Uhr steht ein Bürgertelefon unter der Rufnummer 03562-989 289 für Rückfragen bereit.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg hat nach Angaben der Stadt für die Entschärfung eine Zeitspanne von mindestens zwei Stunden vorgesehen. Die Entschärfung beginnt allerdings erst nach der vollständigen Evakuierung und ist für den frühen Nachmittag vorgesehen.

Auch ein Seniorenzentrum liegt in dem 1.000-Meter-großen Sperrkreis und wird vollständig evakuiert. Zwei Kindergärten bleiben geschlossen, wie die Stadt vorab auf ihrer Webseite ankündigte. Außerdem bleibt die Kreisverwaltung zu.

Grafik: Der 1000-Meter-Sperrkreis in Forst

Das Forster Krankenhaus, das ebenfalls im Sperrkreis liegt, kann dagegen teilweise offen bleiben. Die Patienten sollen stattdessen in sichere Bereiche des Krankenhauses gebracht werden. Der Kampfmittelräumdienst habe in internen Untersuchungen abgeschätzt, wo durch Splitterwirkung Schäden entstehen könnten, erklärte Geschäftsführer Hans Ulrich Schmidt. So könne die Klinik auch als "Rückfallbecken für einen Katastropheneinsatz" zur Verfügung stehen.

Bombe mit Rostlöser behandelt

Bauarbeiter hatten die 100-Kilo-Fliegerbombe am vergangenen Donnerstag auf einem Privatgrundstück entdeckt. Falls die Bombe nicht entschärft werden kann, müsse sie gesprengt werden. Uwe Zierdt vom Kampfmittelbeseitigungsdienst wird die Bombe entschärfen und hat sich vorbereitet. "Die Bombe liegt seit 70 Jahren so und ist verrottet. Deshalb erkennt man nicht mehr viel vom Zünder", so Zierdt. Deshalb hat er die Bombe vorsorglich mit Rostlöser bearbeitet. Er hofft, dass er sie vor Ort entschärfen kann. "In erster Linie versuchen wir die Zündkette zu unterbrechen, das heißt die Mechanik oder den Detonator auszubauen. Wenn das nicht gelingt, muss die Bombe vor Ort gesprengt werden." Eine Rückkehr in die Wohnungen ist für den selben Tag geplant.