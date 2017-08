In Walsleben (Ostprignitz-Ruppin) wird weiter nach der Ursache für das Leck in einem Gefahrguttransporter gesucht, das am Dienstag für über 20 Stunden den Verkehr auf der A24 lahmlegte. Aus dem LKW war hochgiftige Salpetersäure ausgetreten. Die Autobahn war in beiden Richtungen komplett gesperrt worden.