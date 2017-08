Be La Zehlendorf Montag, 14.08.2017 | 18:19 Uhr

Gerade der ADAC sollte es wissen. Geringfügige Überschreitungen werden nicht geahndet. Sie liegen innerhalb der Fehlertoleranz der Messgeräte.

Es sollte natürlich auch Nachts und auf bekannte Raserstrecken öfter gemessen werden.

Die Summer der Einnahmen würden höher ausfallen, wenn Verkehrsrichter nicht so oft Verfahren einstellen würden. Die Beweislast bei einer Nachfahrt ist sehr hoch und der Kontrolldruck, gerade in Berlin, sehr gering.

Ich halte mich auch nicht akribisch an die vorgeschriebene Höchgeschwindigkeit, aber was mich da mit einer Geschwindigkeit überholt, finde ich verantwortungslos.

Unsere Autobahnpolizei leistet gute Arbeit, das wird jedoch im Gerichtssaal nicht immer ausreichend anerkannt.