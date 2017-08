Mehr als zwei Stunden lang hat sich ein Benzindieb aus Gütersloh (Nordrhein-Westfalen) eine Verfolgungsjagd mit der brandenburgischen Polizei geliefert. Die Beamten hätten den Mann am Sonntag über drei Autobahnen und durch zwei Bundesländer verfolgt, teilte die Polizei am Montag mit.

Der 23-Jährige hatte am Morgen auf der A2 an der Raststätte Buckautal-Süd (Landkreis Potsdam-Mittelmark) 30 Liter Benzin getankt und war ohne zu bezahlen weggefahren. Ein Streifenwagen entdeckte den Dieb kurz darauf an der Anschlussstelle Glindow auf der A10 und nahm die Verfolgung auf. Der Mann weigerte sich, anzuhalten und flüchtete mit bis zu 180 Stundenkilometern über die A9 nach Sachsen-Anhalt.