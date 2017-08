Fußgänger in Kreuzberg von Bus erfasst

Unfall in Rudi-Dutschke-Straße

Ein Bus der BVG hat am Dienstagvormittag einen Fußgänger in Berlin-Kreuzberg erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt. Der Unfall geschah um kurz nach elf Uhr in der Rudi-Dutschke-Straße, teilte eine Polizeisprecherin rbb|24 auf Anfrage mit. Offenbar prallte der Bus frontal mit einem älteren Mann zusammen, die Frontscheibe war auf der Beifahrerseite zertrümmert.

Der Fußgänger wurde dabei so schwer getroffen, dass Rettungskräfte ihn am Unfallort zu reanimieren versuchten. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war der Polizei auf Anfrage am Mittag noch nicht bekannt. Die Rudi-Dutschke-Straße war bis auf weiteres zwischen Charlottenstraße und Friedrichstraße vollgesperrt.