Vor einem Monat fuhr auf der Autobahn A9 in Oberfranken ein Reisebus auf einen Sattelschlepper auf und geriet in Brand – 18 Menschen starben. Jetzt ist klar, wie es zu dem Unglück kommen konnte: Wegen einer Unaufmerksamkeit des Fahrers sei es zu der Kollision gekommen, sagte Staatsanwalt Jochen Götz am Mittwoch im bayerischen Hof. Nach dem Aufprall sei es zu Kurzschlüssen bei der Batterie und der Elektrik im vorderen Bereich des Busses gekommen. Götz sprach von einer "Verkettung mehrerer tragischer Umstände".