Das Columbiabad im Berliner Stadtteil Neukölln ist am Dienstagabend zwischenzeitlich geräumt worden. Jugendliche hatten nach Informationen der Polizei versucht, den gesperrten Sprungturm des Sommerbads zu stürmen. Zudem berichten die Berliner Bäder-Betriebe in einer Pressemitteilung von mehrfachen Auseinandersetzungen zwischen Jugendgruppen.

Das Columbiabad war wegen aggressiver Jugendgruppen in den vergangenen Jahren immer wieder geräumt worden.

In Kooperation mit der Polizei Berlin eingesetzten Sicherheitsdiensten und Konfliktlotsen des Projekts "Bleib cool am Pool" hatten die Berliner Bäder-Betriebe ein geändertes Sicherheitskonzept für das Sommerbad Neukölln erstellt, wonach potenzielle Störer des Badebetriebs schon vor dem Betreten erkannt und gar nicht erst ins Columbiabad gelassen werden sollten. Demnach habe es seit zwei Jahren keinen Polizeieinsatz wie den am Dienstag gegeben, so die Bäder-Betriebe.

Nach dem neuerlichen Vorfall kündigten sie an, die Einlasskontrollen am Sommerbad Neukölln ab sofort wieder strikter zu handhaben. Der Badebetrieb wurde am Mittwoch aber wieder regulär aufgenommen.