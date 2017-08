Der Berliner Diakonie-Dachverband hat das wegen möglicher finanzieller Unregelmäßigkeiten in die Kritik geratene Diakoniewerk Bethel zum Austritt aufgefordert.

Nach rbb-Informationen liegt der Fall auch der Berliner Staatsanwaltschaft vor. Der Vorstand des Diakoniewerks Bethel, Karl Behle, soll Medienberichten zufolge durch Satzungsänderungen die Kontrolle über den Träger übernommen haben . Sein Jahresgehalt betrage mit mehr als 700.000 Euro fast das Zehnfache dessen, was Diakoniechefs nach Tarif zustehe, hieß es.

Das Diakonische Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz teilte am Dienstag mit, eine Frist zur Klärung der Vorwürfe sei am Montag ergebnislos abgelaufen. Sollte es auch weiterhin keine inhaltliche Rückmeldung von dem evangelisch-freikirchlichen Träger zu den Vorwürfen geben, stehe ein Ausschlussverfahren im Raum.

Das Diakoniewerk Bethel betreibt bundesweit 13 Kliniken und Pflegeeinrichtungen mit rund 1.700 Mitarbeitern. Es gehört zum Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland mit Sitz in Elstal (Havelland) und ist nicht zu verwechseln mit den bekannten Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel in Bielefeld. Das Diakonische Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz ist der Dachverband für rund 430 selbstständige diakonische Einrichtungen, wie Altenpflegeheime, Krankenhäuser, Kindertagesstätten und Beratungsstellen.