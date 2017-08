Die Fahrradstaffel der Berliner Polizei hat am Sonntag einen 30-jährigen Mann gestoppt, der am Brandenburger Tor mit einem Elektro-Longboard unterwegs gewesen war. Wie die Polizei am Dienstag bei Twitter mitteilte, wunderte sich der Fahrer zunächst darüber, dass er mit seinem ferngesteuerten Longboard gegen das Gesetz verstoße.

Dem Mann fehlten allerdings Versicherung, Fahrerlaubnis und Kennzeichen. Die hätte er benötigt, da sein E-Board aufgrund der hohen Maximalgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h als Kraftfahrzeug einzustufen sei. Grundsätzlich könne das fahrbare Brett nach Polizeiangaben ohnehin nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen werden. Deshalb sei die Inbetriebnahme strafbar.

Der Longboard-Fahrer wurde nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz angezeigt. Das bestätigte ein Polizeisprecher rbb|24 auf Nachfrage. Weil es sich um einen Ersttäter handelt, drohen ihm jedoch nur kleinere Geldstrafen.