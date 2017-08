Dazwischen sind kaum sichtbar Stromleinen gespannt, über die nachts der Strom fließt. "Die Wildtiere nehmen diesen Zaun gerade nachts nicht wahr. In diesem Moment bekommt das Tier am Elektro-Zaun den Impuls und weiß nicht direkt, woher das ganze jetzt stammt", erklärt der Installateur Christian Dietrich.

Mit mehreren Schlägen werden die Pfosten für den Elektro-Schutzzaun in den Boden getrieben. Rund 300 Meter rund um das so genannte "Schwarze Meer" - einem künstlichen Teich, der einst von Gartenkünstler Hermann von Pückler entworfen wurde - stehen die schwarzen unscheinbaren Pfosten.

Das Problem liegt in der einzigartigen Tonschicht des Teichs. Sie sorgt in Verbindung mit dem Wasser dafür, dass der Teich nicht ausläuft. Wüten die Tiere zu stark, gibt es Risse in der natürlichen Abdichtung und das Wasser versickert. Nun kommt also der Strom zum Einsatz, um den Park zu schützen. Doch werden damit nicht auch die menschlichen Besucher vertrieben? "Wenn der Park dadurch geschützt wird, ist das gut", sagt ein Passant. "Zur Verschönerung ist das sicherlich nicht, aber wenn das dem Landschaftsschutz dient, ist das in Ordnung", sagt ein anderer.

Die meisten Gäste können sich anscheinend mit den Elektrozäunen arrangieren. Für sie sollen sie zudem unbedenklich sein. Im Ernstfall merke man nur einen leichten Stromfluß, versichern die Mitarbeiter der Schlösserstiftung. Im besten Fall sind die Zäune auch nur eine Maßnahme auf Zeit. Gelänge es, die Wildschweine damit zu vertreiben, sollten auch die Stromzäune wieder abgebaut werden.